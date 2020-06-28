Поможет от жары и усталости: диетолог рассказала, чем лучше питаться летом

Летнее питание (фото: pixabay.com)

Летом желательно отказаться от жирной пищи

Каждому сезону присущ свой рацион. Например, летом организм требует больше жидкости, потому стоит отдавать предпочтение тем продуктам, которые содержат воду.

К такой еде относятся фрукты, овощи, зелень и ягоды. Помимо еды, необходимые витамины организм получает от солнца. Они влияют на гормональную систему организма, увеличивая количество серотонина в крови.

По словам диетологов, летом организм теряет много жидкости, поэтому рекомендуется пить побольше воды. Если температура воздуха переползла отметку в 25 градусов, каждые полчаса рекомендуется выпивать по одному стакану.

Порой, чтобы восполнить утрату, люди употребляют энергетики либо алкоголь. Однако от таких напитков возникает зависимость. Также лучше отказаться от кофе и других напитков, содержащих кофеин (кола, пепси). Кофеин заставляет ваше сердце биться чаще, что является стрессовым состоянием для организма. Особенно летом.

Для того, чтобы вашему организму легче было переносить жару, постарайтесь немного скорректировать свой рацион:

откажитесь от жирных и жареных продуктов;

отдавайте предпочтение овощам и фруктам;

заправляйте салаты оливковым маслом. В нем содержится витамин Е, который защищает организм от неблагоприятного воздействия окружающей среды;

пейте больше чистой воды, можно слегка подкислить лимонным соком.

Напомним, что назван самый вредный летний салат.

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Автор: Дарья Русина