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Помощь оказать не смогли: в Ивано-Франковске на вызов приехали пьяные врачи

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 20:28
Помощь оказать не смогли: в Ивано-Франковске на вызов приехали пьяные врачи
Пьяные врачи приехали на вызов (Коллаж РБК-Украина)

Пьяные врачи пытались скрыться с места происшествия до приезда полиции

В Ивано-Франковске на вызов к пациенту приехала нетрезвая бригада скорой помощи. Об этом сообщил сын пострадавшего, Назарий Фрихович в социальной сети Facebook.

Фрихович сообщил, что бригада скорой помощи, которая приехала по вызову в воскресенье, 21 апреля, была абсолютно пьяна. Оказать первую помощь пациенту они были не в состоянии.

Выяснилось, что водитель автомобиля скорой помощи также был нетрезв. Возмущенный Фрихович вызвал сразу патрульных полицейских и пытался удержать всю бригаду до их приезда. Водитель пытался уехать, но ему не удалось.

Помощь оказать не смогли: в Ивано-Франковске на вызов приехали пьяные врачи

На вызов к пациенту приехали пьяные врачи (facebook.com/nazariy.fryhovych)

Полицейские задержали всю бригаду. От прохождения теста на алкоголь на месте происшествия они отказались, но прошли его в областном наркодиспансере. По результатам теста у водителя – 1,12 промиле (при норме 0,2 промиле), у врача и фельдшера – 0,87 и 0,86 промиле соответственно. Врачи скорой помощи утверждали, что употребляли алкогольные напитки накануне.

Патрульные составили административные протоколы: на водителя за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и по тротуару. А на медиков – по факту пребывания в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

Помощь оказать не смогли: в Ивано-Франковске на вызов приехали пьяные врачи

Пьяные врачи пытались сбежать до приезда полиции (facebook.com/nazariy.fryhovych)

После этого происшествия Назар Фрихович вызвал такси и отвез больного отца в центральную больницу, откуда мужчину увезли на другой скорой помощи в областную больницу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок.

А также рассказывали о том, что подростки в Харькове устроили пьяный дебош ради лайков.

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