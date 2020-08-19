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Помидоры могут вызвать зуд и сыпь: кому нельзя их есть

Среда 19 августа 2020 06:46
Помидоры могут вызвать зуд и сыпь: кому нельзя их есть
Помидоры (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Врач рассказала, кому категорически нельзя употреблять в пищу помидоры

Помидоры могут быть очень опасны, а не только приносить пользу. Об этом сообщила врач диетолог Наталья Круглова. Медик указала на большое количество органических кислот в составе этих овощей – данное качество делает продукт опасным для людей с гастритом, язвой, другими болезнями ЖКТ в стадии обострения.

Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше исключить этот овощ из рациона.

"Понемногу добавлять в рацион помидоры можно только когда обострение пройдет. Также при заболеваниях пищеварительного тракта лучше не есть овощ в свежем виде", - отметила эксперт изданию "МедикФорум".

Если вы аллергик, то лучше не есть помидоры. Томаты провоцируют выброс гистамина, медиатора, который влияет на проявление аллергии во всей ее красе, с покраснениями кожи, зудом, сыпью.

По словам врача, в день нужно употреблять не более 200 граммов этих овощей, то есть приблизительно два плода.

Медик отмечает, что в идеале нужно чередовать в рационе свежие и приготовленные томаты.

При термической обработке в томатах повышается концентрация антиоксидантного вещества ликопин, сокращающего риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака, но в то же время тепловое воздействие разрушает витамин С.

Как мы ранее писали, некоторые продукты, которые считаются вредными, на самом деле имеют полезные качества.

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