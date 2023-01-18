Померла найстаріша мешканка Землі: у чому був секрет її довголіття

У Франції померла найстарша мешканка планети, французька черниця сестра Андре (Люсіль Рандон). Їй було 118 років.

Подробиці смерті довгожительки

Смерть сестри Андре настала уві сні. Про це розповів представник будинку для людей похилого віку в місті Тулон, де сестра Андре жила з 2009 року.

Люсіль Рандон народилася у Франції 11 лютого 1904 року. Вона була визнана найстарішою мешканкою планети 26 квітня 2022 року після смерті японки Кані Танакі у віці 119 років.

У молодості француженка працювала гувернанткою.

У 41 рік Люсіль стала монахинею і працювала протягом 28 років у лікарні міста Віші. Там вона допомагала сиротам та старим.

Люсіль Рандон у молодості (фото: wikipedia.org)

У 1979 році вступила на службу до монастиря в Савої. З 2009 року проживала у тулонському будинку для літніх людей.

Зазначимо, що рік тому черниця перенесла коронавірус, але не переживала про це і продовжувала жити своїм життям.

У чому секрет довголіття черниці

"Не знаю я ніякого секрету. І нещасть у житті набачилася, особливо у війну 1914-го: маленька була, постраждала, як усі. Нічого особливо приємного. Один Бог знає, чому так воно виходить...", - відповідала вона на запитання про своє довголіття.

У розмові з журналістами Люсіль зізнавалася, що вона ніколи не обмежувала себе у смачній їжі та улюблених напоях.

Рандон заявляла, що вона дуже любить їсти шоколад та пити вино. І не відмовляла собі в цьому задоволенні до останніх днів, незважаючи на поважні роки. За словами Рандон, вона випивала по келиху вина щодня.

"Люди кажуть, що робота вбиває, мене ж робота підтримувала, я продовжувала працювати, поки мені не виповнилося 108 років. Люди повинні допомагати один одному і кохати один одного, а не ненавидіти", - казала черниця.