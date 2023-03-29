Померла Альбіна Дерюгіна - легенда художньої гімнастики

Легенда художньої гімнастики в Україні Альбіна Дерюгіна померла на 92 році життя. З 1986 року спортсменка очолила Федерацію художньої гімнастики. Сьогодні спортивна "Школа Дерюгіних" відома не лише в Україні, а й за її межами.

Про це повідомляють на сторінці Національного олімпійського комітету України на сторінці у Facebook .

Чим запам'яталася Альбіна Дерюгіна

Альбіна Миколаївна почала свою кар'єру з тренерства у Київському політехнічному інституті. Її вважають основоположницею художньої гімнастики в України, адже вона прийшла у цей вид спорту на зорі його зародження.

Альбіна Дерюгіна (фото: twitter.com/OlympicUA)

За свою кар'єру спортсменка була тренером збірної СРСР, а потім збірної України. Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

Серед них Ольга Щеголева, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Ганна Безсонова та Ганна Різатдінова.

Легенда української художньої гімнастки зі своєю вихованицею (фото: Федерація художньої гімнастики України)

У Києві Альбіна Дерюгіна заснувала власну школу, яка працює дотепер і відома по всьому світу. У 1986 вона стала президентом Федерації художньої гімнастики.

За життя гімнастка отримала 14 нагород за різноманітні заслуги, зокрема й звання "Героя України" за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку спорту, створення національної школи художньої гімнастики.