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Померла Альбіна Дерюгіна - легенда художньої гімнастики

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Україна, Середа 29 березня 2023 11:45
Померла Альбіна Дерюгіна - легенда художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна виховала не одне покоління чемпіонів (фото: weukrainе.tv)
Автор: Юлія Гаюк

Легенда художньої гімнастики в Україні Альбіна Дерюгіна померла на 92 році життя. З 1986 року спортсменка очолила Федерацію художньої гімнастики. Сьогодні спортивна "Школа Дерюгіних" відома не лише в Україні, а й за її межами.

Про це повідомляють на сторінці Національного олімпійського комітету України на сторінці у Facebook.

Чим запам'яталася Альбіна Дерюгіна

Альбіна Миколаївна почала свою кар'єру з тренерства у Київському політехнічному інституті. Її вважають основоположницею художньої гімнастики в України, адже вона прийшла у цей вид спорту на зорі його зародження.

Померла Альбіна Дерюгіна - легенда художньої гімнастики

Альбіна Дерюгіна (фото: twitter.com/OlympicUA)

За свою кар'єру спортсменка була тренером збірної СРСР, а потім збірної України. Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

Серед них Ольга Щеголева, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Ганна Безсонова та Ганна Різатдінова.

Померла Альбіна Дерюгіна - легенда художньої гімнастики

Легенда української художньої гімнастки зі своєю вихованицею (фото: Федерація художньої гімнастики України)

У Києві Альбіна Дерюгіна заснувала власну школу, яка працює дотепер і відома по всьому світу. У 1986 вона стала президентом Федерації художньої гімнастики.

За життя гімнастка отримала 14 нагород за різноманітні заслуги, зокрема й звання "Героя України" за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку спорту, створення національної школи художньої гімнастики.

Раніше ми розповідали про українського марафонця, який долав 42 км за рекордний час і загинув в боях за Україну.

Читайте також історію становлення українського музиканта, робота якого зачаровувала європейців.

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