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Помер журналіст і телеведучий Філ Донах'ю

Понеділок 19 серпня 2024 17:52
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Помер журналіст і телеведучий Філ Донах'ю Філ Донах'ю (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий американський телеведучий Філ Донах'ю помер у віці 88 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал Today.

За словами сім'ї знаменитості, його не стало у неділю ввечері після тривалої хвороби.

"Донах'ю помер у своєму будинку в оточенні своєї сім'ї, включно з дружиною Марло Томас, сестрою, дітьми, онуками та улюбленим золотистим ретривером", - пише видання.

Жодних додаткових подробиць про причину його смерті не розголошують.

Помер журналіст і телеведучий Філ Донах'ю

Філ Донах'ю (фото: Getty Images)

Вважається, що завдяки Філу Донах'ю у 1960 роки в США виник такий жанр телепрограми, як ток-шоу.

У пострадянських країнах він здобув найбільшу популярність як ведучий телемостів, де звичайні люди з Америки і Радянського Союзу могли поспілкуватися у прямому ефірі.

Телепрограма "Шоу Філа Донахью" стала рекордним за тривалістю ток-шоу за всю історію американського телебачення.

Раніше ми писали, що помер зірка серіалів "Хрещений батько" і "Клан сопрано".

Також помер легендарний Ален Делон, який підтримував Україну та читав вірші Шевченка.

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