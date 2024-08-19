Умер журналист и телеведущий Фил Донахью

Известный американский телеведущий Фил Донахью умер в возрасте 88 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Today .

По словам семьи знаменитости, его не стало в воскресенье вечером после продолжительной болезни.

"Донахью умер в своем доме в окружении своей семьи, включая жену Марло Томас, сестру, детей, внуков и любимого золотистого ретривера", - пишет издание.

Никаких дополнительных подробностей о причине его смерти не разглашается.

Фил Донахью (фото: Getty Images)

Считается, что благодаря Филу Донахью в 1960-е годы в США возник такой жанр телепрограммы, как ток-шоу.

В постсоветских странах он приобрел наибольшую популярность как ведущий телемостов, где обычные люди из Америки и Советского Союза могли пообщаться в прямом эфире.

Телепрограмма "Шоу Фила Донахью" стала рекордной по продолжительности ток-шоу за всю историю американского телевидения.