Помер відомий український поет, яким захоплювалися всі

Помер відомий український поет Еміль Дубров. Справжнє ім'я – Омелян Дзудзила. Він лише кілька тижнів не дожив до свого 71-річчя. Його вірші про Україну та українців знали та любили багато хто.

Біографія поета

Еміль Дубров (Омелян Дзудзила) Народився 4 березня 1952 року в селі Григорівка Миколаївської області. Його батьки переїхали туди 1949 року – їх переселили з Карпат.

Вірші він почав писати ще у школі. Якось показав їхній вчительці, але та не змогла оцінити поезію свого учня. Після цього Еміль вирішив закинути творчість. Іноді рими приходили самі, але ділитися поезією він ні з ким не хотів.

А під час Євромайдану Еміль знову почав багато писати. Спочатку публікував їх у соціальних мережах та коментував віршами інші пости. А потім виявилось, що його поезія дуже потрібна українському читачеві.

Йому навіть пропонували опублікувати збірку віршів, але він не погодився і запропонував віддати гроші тим, хто їх потребує. Потім з'явився вірш "Ніколи не писав заради слави…"

Фото: facebook.com/Еміль Дубров

Буквально через тиждень мала піти до друку збірка поезії Еміля Дуброва. І як розповіла письменниця Лариса Ніцой, поет побачив обкладинку книги та надіслав їй передмову, в якій з усіма прощається.

"Ці очі тепер все моє життя дивитимуться мені в душу. Я не встигла. За тиждень ми мали запустити книгу в друк. Еміль бачив цю обкладинку. Прислав мені передмову, де він з усіма прощається. А ще пише про мене. А я його лагідно, але сварила, казала, що не треба такої передмови. Читач ще тільки бере книжку в руки, а вже "Я вмираю, прощайте". Я не хочу, щоб Ви вмирали! Не хочу, щоб прощалися! " - розповіла Ніцой.

Вона додала, що гроші на велику збірку поезії Дуброва зібрали його шанувальники. Їй напередодні наснився сон, який став застереженням. А вранці вона зателефонувала доньці Наталі.

"Поговорили. Еміль слабкий. Живий. Заспокоїлася… А попередження таки справдилося. Сумна звістка наздогнала пізно ввечері. Я не встигла. Як відчувала... Ще коли бралася за це, відчувала, що так і буде… Пробачте. Погано спішила. Мені ще б самій себе пробачити…Книга буде. Еміль не хотів тоненьку книжечку, хотів велику. Буде велика. Остання версія нараховувала 419 сторінок", - зазначила письменниця.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi