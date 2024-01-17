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Помер відомий археолог і дослідник стародавнього Києва Іван Мовчан

Середа 17 січня 2024 21:35
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Помер відомий археолог і дослідник стародавнього Києва Іван Мовчан Іван Мовчан помер на 85-му році життя (фото: із відкритих джерел)
Автор: Василина Копитко

16 січня 2024 року на 85-му році помер археолог Іван Мовчан. Він був дослідником археології та історії стародавнього Києва, кілька років очолював музей "Кирилівська церква", провів ряд наукових експедицій у столиці та на околицях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного заповідника "Софія Київська" у Facebook.

Іван Мовчан вивчав археологію та історію стародавнього Києва

"Колектив музею "Кирилівська церква" з глибоким сумом сприйняв звістку про те, що 16 січня 2024 року на 85-му році помер Іван Іванович Мовчан - очільник музею "Кирилівська церква" (1965-1970 рр), відомий український археолог, дослідник археології та історії стародавнього Києва", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику зазначають, що Мовчан проводив педагогічну й громадську роботу, тривалий час був членом вченої ради, понад 30 років очолював профспілку Інституту археології НАН України, був активним учасником багатьох міжнародних і республіканських конгресів, конференцій.

"Як голова секції пам’яток археології Київської міської організації Товариства охорони пам’яток історії та культури України Іван Іванович плідно співпрацював з архітекторами й реставраторами, був консультантом та співавтором багатьох проектів з розбудови історичних районів Києва, реконструкції численних пам’яток історії та культури, зробив гідний внесок у збереження національної історико-культурної спадщини України", - додають колеги.

Помер відомий археолог і дослідник стародавнього Києва Іван МовчанІван Мовчан (фото: Facebook/Національний заповідник "Софія Київська")

Народився Іван Мовчан 1939 року в селі Кінські Роздори Запорізької області. Навчався в педагогічному училищі у Гуляйполі та Нікополі. Кілька років працював учителем початкових класів у рідному селі, а згодом служив у армії.

У 1961 році вступив на історико-філологічний факультет Донецького педагогічного інституту, з 1963-го продовжив навчання на кафедрі археології історичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка.

Будучи ще студентом, їздив в експедиції Інституту археології АН УРСР, що вивчали пам’ятки трипільської культури. Цій темі він присвятив серію матеріалів. Пізніше Мовчан брав участь у розкопках давньокиївської околиці - Видубичі, Китаєве, Клов, Передславине, Печерський монастир.

Помер відомий археолог і дослідник стародавнього Києва Іван МовчанІван Мовчан із колегами (фото із відкритих джерел)

За наукові роботи з історії середньовічного Києва археологу разом з іншими авторами присуджено Державну премію в галузі науки і техніки 1983 року. З 1990 по 2005 рік Мовчан очолював комплексну Старокиївську експедицію з вивчення Верхнього Києва та околиць стародавнього міста IX-XIII століть.

Прощання з Іваном Мовчаном відбудеться 18 січня 2024 року в лікарні на вул. Петра Запорожця о 13:00.

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