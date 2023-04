Помер легендарний джазовий музикант та композитор Ахмад Джамал, який виступав у Львові

Хто такий Ахмад Джамал

Легендарний американський джазовий піаніст і композитор Ахмад Джамал народився Пітсбурзі, Пенсільванія 2 липня 1930 року. Його справжнє ім'я – Фредерік Рассел Джонс.

На фортепіано він почав грати з 3 років, а вже об 11-й здійснив перший професійний дебют. Закінчив Вищу школу Вестінгауз. 1950 року переїхав до Чикаго.

До 1950-х грав у складі різних колективів, а згодом організував власне тріо. На той час музикант активно шукав себе та звернувся до ісламу.

Своє тріо він назвав на честь свого нового сценічного імені - тріо Ахмада Джамала. У 1951 році підписав контракт з Columbia і випустив кілька важливих альбомів, які згодом кілька разів були перевидані.

Багато років займався концертною діяльністю, записував музику з різними відомими музикантами, виступав на фестивалях, грав разом із симфонічними оркестрами.

Чим був відомий Ахмад Джамал

1994 року отримав нагороду "Маестро джазу". За всю історію своєї музичної кар'єри Ахмад Джамал експериментував із різними жанрами та завжди намагався знайти щось нове, вийти за межі.

Його вважають одним із засновників модерн-джазу, і музичні критики називали його другим за значимістю в історії джазу після Чарлі Паркера.

Майже все своє життя музикант дружив із легендарним трубачем, іконою джазу Майлзом Девісом. Також Ахмад Джамал вплинув на багатьох відомих джазових музикантів.

Ахмад Джамал вважав джаз "американською класичною музикою". Світову популярність йому приніс альбом At the Pershing: But Not for Me, випущений 1958 року. У 2017 році він отримав Греммі – за досягнення у джазовій музиці.

У 2018 році Ахмад Джамал відвідав Україну та виступив на міжнародному фестивалі Leopolis Jazz Festival.

Як повідомила дочка музиканта Сумайї Джамал, причиною смерті став рак простати. Він помер у своєму будинку в Ешлі Фолс, штат Массачусетс у віці 92 років.