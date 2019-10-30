ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Полтавой трагически погибла известная волонтерка: фото

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 18:01
Под Полтавой трагически погибла известная волонтерка: фото
В Кременчуге трагически погибла известная волонтерка (Коллаж РБК-Украина)

Известная волонтерка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу

В городе Кременчуг Полтавской области погибла известная волонтер, которая помогала украинским военным и была героиней многих материалов и репортажей. Детали трагедии рассказала спикер полиции Кременчуга Анна Васенко в комментарии для издания Gazeta.ua.

72-летняя Ольга Шевченко попала под колеса автомобиля на улице Театральной. Автомобиль AUDI белого цвета двигался задним ходом и совершил наезд.

Под Полтавой трагически погибла известная волонтерка: фото

Волонтер Ольга Шевченко (Фото: kremen.today)

"Водитель исполнял маневр – двигался задним ходом. И не увидел пожилую женщину. Скорость была невысокая, но он ее зацепил. Женщина упала и ударилась головой. От травмы головы она, к сожалению, скончалась в автомобиле скорой помощи. По факту аварии, что потянула за собой смерть пострадавшего, открыли криминальное дело. Автомобиль доставили на штрафплощадку", сообщила Васенко.

Известно, что у Ольги Шевченко были проблемы со зрением, поэтому она не заметила автомобиль, который двигался задним ходом. Кроме того, она была невысокого роста и худенькая – водитель признался, что он ее просто не увидел.

Под Полтавой трагически погибла известная волонтерка: фото

Волонтер Ольга Шевченко (Фото: kremen.today)

Ольга Шевченко рано утром направлялась в волонтерский центр "Майдановские паучки", который посещала ежедневно. Там она помогала другим волонтерам собирать ткань для маскировочных сеток и наполнять подушки, которые изготовляли для военных из зоны ООС.

Умер легендарный продюсер "Крестного отца" и "Великого Гэтсби" Тройное убийство под Одессой: друг семьи лишил жизни супругов и их сына
Новости Украины волонтергибельтрагедияпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь