Под Полтавой трагически погибла известная волонтерка: фото

В Кременчуге трагически погибла известная волонтерка (Коллаж РБК-Украина)

Известная волонтерка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу

В городе Кременчуг Полтавской области погибла известная волонтер, которая помогала украинским военным и была героиней многих материалов и репортажей. Детали трагедии рассказала спикер полиции Кременчуга Анна Васенко в комментарии для издания Gazeta.ua.

72-летняя Ольга Шевченко попала под колеса автомобиля на улице Театральной. Автомобиль AUDI белого цвета двигался задним ходом и совершил наезд.

Волонтер Ольга Шевченко (Фото: kremen.today)

"Водитель исполнял маневр – двигался задним ходом. И не увидел пожилую женщину. Скорость была невысокая, но он ее зацепил. Женщина упала и ударилась головой. От травмы головы она, к сожалению, скончалась в автомобиле скорой помощи. По факту аварии, что потянула за собой смерть пострадавшего, открыли криминальное дело. Автомобиль доставили на штрафплощадку", сообщила Васенко.

Известно, что у Ольги Шевченко были проблемы со зрением, поэтому она не заметила автомобиль, который двигался задним ходом. Кроме того, она была невысокого роста и худенькая – водитель признался, что он ее просто не увидел.

Волонтер Ольга Шевченко (Фото: kremen.today)

Ольга Шевченко рано утром направлялась в волонтерский центр "Майдановские паучки", который посещала ежедневно. Там она помогала другим волонтерам собирать ткань для маскировочных сеток и наполнять подушки, которые изготовляли для военных из зоны ООС.