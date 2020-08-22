ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Полтаве молния убила мужчину: пытались реанимировать несколько часов

Полтава, Суббота 22 августа 2020 16:20
В Полтаве молния убила мужчину: пытались реанимировать несколько часов
В Полтаве молния убила мужчину (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти

В Полтаве молния попала в мужчину, после чего пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

32-летний мужчина скончался в городской больнице №1 спустя несколько часов. Об этом передает местное издание "Полтавщина".

Трагедия произошла ночью 22 августа, а доставили пациента в клинику с предварительным диагнозом "поражение молнией, клиническая смерть" вечером в пятницу.

Погибшим является житель микрорайона "Сады-1" Шевченковского района Полтавы.

По информации Полтавского областного центра по гидрометеорологии, 22 августа ожидаются значительные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Как уберечься от молнии

  • Не оставайтесь на улице, спрячьтесь в помещении или в автомобиле.
  • Ограничьте любой контакт с водой. Не принимайте душ!
  • Старайтесь не касаться включенных электроприборов, металлических дверей и труб, а также бетонных стен.
  • Если вы далеко от укрытия, то лучше держаться подальше от водоемов, деревьев и высоких объектов и переждать в какой-нибудь низине.
  • Поскольку каркасы многих палаток делают из металла или другого электропроводящего материала, прятаться под навесом опасно.
  • Лучше ограничить контакт с землей.
  • Выходить на улицу безопасно только через полчаса после последней молнии.

Что делать, если человека ударила молния

  • Вызовите скорую помощь.
  • Переместите пострадавшего в безопасное место.
  • Если вы не чувствуете дыхание и пульс у пострадавшего, то начните сердечно-легочную реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Карпатах молния убила молодого туриста, однако трагедии можно было избежать.

Напомним, в мае в Николаевской области от удара молнии умер подросток.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Полтавамолния
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь