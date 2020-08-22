В Полтаве молния убила мужчину: пытались реанимировать несколько часов

В Полтаве молния убила мужчину (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти

В Полтаве молния попала в мужчину, после чего пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

32-летний мужчина скончался в городской больнице №1 спустя несколько часов. Об этом передает местное издание "Полтавщина".

Трагедия произошла ночью 22 августа, а доставили пациента в клинику с предварительным диагнозом "поражение молнией, клиническая смерть" вечером в пятницу.

Погибшим является житель микрорайона "Сады-1" Шевченковского района Полтавы.

По информации Полтавского областного центра по гидрометеорологии, 22 августа ожидаются значительные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Как уберечься от молнии

Не оставайтесь на улице, спрячьтесь в помещении или в автомобиле.

Ограничьте любой контакт с водой. Не принимайте душ!

Старайтесь не касаться включенных электроприборов, металлических дверей и труб, а также бетонных стен.

Если вы далеко от укрытия, то лучше держаться подальше от водоемов, деревьев и высоких объектов и переждать в какой-нибудь низине.

Поскольку каркасы многих палаток делают из металла или другого электропроводящего материала, прятаться под навесом опасно.

Лучше ограничить контакт с землей.

Выходить на улицу безопасно только через полчаса после последней молнии.

Что делать, если человека ударила молния

Вызовите скорую помощь.

Переместите пострадавшего в безопасное место.

Если вы не чувствуете дыхание и пульс у пострадавшего, то начните сердечно-легочную реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Карпатах молния убила молодого туриста, однако трагедии можно было избежать.

Напомним, в мае в Николаевской области от удара молнии умер подросток.