У Полтаві блискавка вбила чоловіка: намагалися реанімувати кілька годин

Чоловіка доставили в лікарню в стані клінічної смерті
У Полтаві блискавка вдарила чоловіка, після чого потерпілого госпіталізували у вкрай важкому стані та помістили в реанімацію, однак врятувати його життя медикам не вдалося.
32-річний чоловік помер у міській лікарні №1 через кілька годин. Про це передає місцеве видання "Полтавщина".
Трагедія сталася вночі 22 серпня, а доставили пацієнта в клініку з попереднім діагнозом "ураження блискавкою, клінічна смерть" у п'ятницю ввечері.
Загиблим є мешканець мікрорайону "Сади-1" Шевченківського району Полтави.
За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 22 серпня очікуються значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.
Як уберегтися від блискавки
Що робити, якщо людини вдарила блискавка
Раніше повідомлялося, що у Карпатах блискавка вбила молодого туриста, проте трагедії можна було уникнути.
Нагадаємо, в травні у Миколаївській області від удару блискавки помер підліток.