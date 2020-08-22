У Полтаві блискавка вбила чоловіка: намагалися реанімувати кілька годин

У Полтаві блискавка вбила чоловіка (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чоловіка доставили в лікарню в стані клінічної смерті

У Полтаві блискавка вдарила чоловіка, після чого потерпілого госпіталізували у вкрай важкому стані та помістили в реанімацію, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

32-річний чоловік помер у міській лікарні №1 через кілька годин. Про це передає місцеве видання "Полтавщина".

Трагедія сталася вночі 22 серпня, а доставили пацієнта в клініку з попереднім діагнозом "ураження блискавкою, клінічна смерть" у п'ятницю ввечері.

Загиблим є мешканець мікрорайону "Сади-1" Шевченківського району Полтави.

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 22 серпня очікуються значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Як уберегтися від блискавки

Не залишайтеся на вулиці, сховайтеся в приміщенні або в автомобілі.

Обмежте будь-який контакт з водою. Не приймайте душ!

Намагайтеся не торкатися включених електроприладів, металевих дверей і труб, а також бетонних стін.

Якщо ви далеко від укриття, то краще триматися трохи далі від водойм, дерев і високих об'єктів і перечекати в якій-небудь низині.

Оскільки каркаси багатьох наметів роблять з металу або іншого електропровідного матеріалу, ховатися під навісом небезпечно.

Краще обмежити контакт із землею.

Виходити на вулицю безпечно тільки через півгодини після останньої блискавки.

Що робити, якщо людини вдарила блискавка

Викличте швидку допомогу.

Перемістіть потерпілого в безпечне місце.

Якщо ви не відчуваєте подих і пульс у потерпілого, то почніть серцево-легеневу реанімацію.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах блискавка вбила молодого туриста, проте трагедії можна було уникнути.

Нагадаємо, в травні у Миколаївській області від удару блискавки помер підліток.