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У Полтаві блискавка вбила чоловіка: намагалися реанімувати кілька годин

Полтава, Субота 22 серпня 2020 16:20
У Полтаві блискавка вбила чоловіка: намагалися реанімувати кілька годин
У Полтаві блискавка вбила чоловіка (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Чоловіка доставили в лікарню в стані клінічної смерті

У Полтаві блискавка вдарила чоловіка, після чого потерпілого госпіталізували у вкрай важкому стані та помістили в реанімацію, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

32-річний чоловік помер у міській лікарні №1 через кілька годин. Про це передає місцеве видання "Полтавщина".

Трагедія сталася вночі 22 серпня, а доставили пацієнта в клініку з попереднім діагнозом "ураження блискавкою, клінічна смерть" у п'ятницю ввечері.

Загиблим є мешканець мікрорайону "Сади-1" Шевченківського району Полтави.

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 22 серпня очікуються значні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Як уберегтися від блискавки

  • Не залишайтеся на вулиці, сховайтеся в приміщенні або в автомобілі.
  • Обмежте будь-який контакт з водою. Не приймайте душ!
  • Намагайтеся не торкатися включених електроприладів, металевих дверей і труб, а також бетонних стін.
  • Якщо ви далеко від укриття, то краще триматися трохи далі від водойм, дерев і високих об'єктів і перечекати в якій-небудь низині.
  • Оскільки каркаси багатьох наметів роблять з металу або іншого електропровідного матеріалу, ховатися під навісом небезпечно.
  • Краще обмежити контакт із землею.
  • Виходити на вулицю безпечно тільки через півгодини після останньої блискавки.

Що робити, якщо людини вдарила блискавка

  • Викличте швидку допомогу.
  • Перемістіть потерпілого в безпечне місце.
  • Якщо ви не відчуваєте подих і пульс у потерпілого, то почніть серцево-легеневу реанімацію.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах блискавка вбила молодого туриста, проте трагедії можна було уникнути.

Нагадаємо, в травні у Миколаївській області від удару блискавки помер підліток.

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