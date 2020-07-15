В Польше жестоко убили молодую украинку: подробности ЧП (фото)

В Польше зарезали украинку (коллаж РБК-Украина)

В Польше мужчина зарезал 26-летнюю украинку в многоквартирном доме

В Польше произошло убийство 26-летней украинки в городе Пулавы на юго-востоке страны в Люблинском воеводстве.

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве, которым оказался 45-летний муж погибшей, гражданин Молдовы. Об этом передает radio.lublin.pl.

Отмечается, что мужчина в многоквартирном доме вчера в первой половине дня напал на супругу с ножом и нанес ей фатальные раны. Несмотря на усилия врачей, украинка скончалась в больнице.

Женщина со своим мужем работали на заводах по переработке фруктов в коммуне Вольница. Между ними возник конфликт, и в определенный момент мужчина затащил женщину в здание и напал на нее.

Мотив преступления пока не известен.

"Мы задержали 45-летнего (мужчину) на месте происшествия. Был также изъят нож, который, вероятно, (использовали) при нападении на жертву", - говорит комиссар Эва Рейн-Козак из штаба полиции Повята в Пулавах.

Как пишет издание volodymyr.rayon.in.ua со ссылкой на собственные источники, погибшая была жительницей города Владимир-Волынский.

Офицеры проводили работы на месте преступления под надзором прокурора.

Теперь подозреваемому, согласно статье Уголовного кодекса Польши, грозит за убийство 25 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Погибшую волынянку звали Майя Ваколюк.

Знакомые молодой украинки рассказали, что она была энергичной и жизнерадостной, искренней и трудолюбивой. Девушку любили и уважали все, кто ее знал. Об этом передает местное издание Владимир MEDIA.

Майя воспитывала двухлетнего сынишку, у которого скоро день рождения.

В Польше убили украинку Майю Ваколюк (Фото: facebook.com/maia.vakoliuk)

Ранее мы сообщали, что стал известен мотив поджигателя, который устроил пожар в хостеле с украинцами в Польше.

Напомним, что в конце июня в Германии пьяные польские дальнобойщики жестоко избили украинцев.