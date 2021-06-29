У Польщі жорстоко побили українців за рідну мову: подробиці НП

У польському місті Познань напали і жорстоко побили українців. Інцидент трапився 27 червня на місцевому озері. Очевидці розповідають, що до хлопців підійшов агресивний чоловік, якому не сподобалося, що вони говорять українською мовою.

Повідомляється, що агресор підійшов українцям в районі Стшешинського озера на пляжі і накинувся на них. Одного з хлопців він вдарив сильно ногою по голові, після чого той втратив свідомість. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні. Нападник намагався втекти, але був спійманий відпочиваючими і переданий поліції.

"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочиваючим його вдалося зловити", - розповіли очевидці.

Відомо, що агресивний чоловік за національністю поляк і він був у нетверезому стані. Зараз він перебуває під вартою, правоохоронці розслідують всі обставини того, що сталося.

Фото: у Польщі жорстоко побили українців (epoznan.pl)

"Поліцейські з водної поліції, які переміщалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочиваючих. Їм показали місце, де лежить без свідомості побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він отямився і розповів, що на нього напала людина, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіли в поліції Познані.