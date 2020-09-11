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В Польше загадочно погиб украинец: стали известны детали жуткой трагедии

Польша, Пятница 11 сентября 2020 09:37
В Польше загадочно погиб украинец: стали известны детали жуткой трагедии
В Польше загадочно погиб украинец (Фото: wikimedia.by Cezary)
Автор: Анна Шиканова

Тело украинца нашли в саду дома, где он арендовал жилье вместе с друзьями

В Польше обнаружили тело украинца. По предварительным данным, мужчина был убит. Однако точная информация о причинах смерти будет известна только после проведения экспертизы. По подозрению в совершении преступления задержаны еще двое граждан Украины, которые проживали вместе с погибшим.

В Кавле-Дольне Картузского района Кашубии было обнаружено тело мужчины. Как выяснила польская полиция, погибший – гражданин Украины. Тело обнаружил владелец дома, где погибший арендовал жилье совместно с еще двумя украинцами. Мужчина лежал в кустах и тело было забросано ветками. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Владелец дома утверждает, что не видел погибшего пять дней, а еще двоих своих арендаторов – с вечера понедельника. В полиции не исключают, что могло произойти убийство. Эксперты, которые работали на месте происшествия, не смогли установить причину смерти.

Позже в полиции Поморского воеводства сообщили, что двух украинцев, которые проживали вместе с погибшим, задержали в Гданьске. Появились данные о том, что один из них, 39-летний гражданин Украины, может быть причастен к убийству.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и выясняет, что произошло.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Черкассами горе-мать жестоко убила своего годовалого сына.

А также мы рассказывали о том, что в Мариуполе мужчина убил свою 32-летнюю беременную возлюбленную.

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