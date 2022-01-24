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В Польше при странных обстоятельствах погиб 28-летний украинец из Тернополя

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Лодзь, Польша, Понедельник 24 января 2022 14:47
В Польше при странных обстоятельствах погиб 28-летний украинец из Тернополя В Польше погиб 28-летний украинец из Тернополя (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городе Лодзь в Польше при невыясненных обстоятельствах скончался 28-летний украинец. Юрий Шляхтин был родом из Тернополя и в Польше работал поваром в одном из местных ресторанов.

Детали сообщили в ТСН.

Обстоятельства смерти украинца не сообщаются. Известно лишь, что его тело нашли в жилом помещении. Причина будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По версии польских правоохранителей, рассматривается несколько версий трагедии, в том числе и версия убийства украинца.

Юрий Шляхтин находился в Польше на заработках. В Тернополе у него осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Сейчас родные украинца собирают необходимую сумму, чтобы доставить его тело домой для захоронения.

"Совместными силами собираем жене средства, чтобы доставить тело Юрия в Украину. Нужно собрать 1550 евро. В эту сумму входит приобретение гроба, бальзамирование, одежда, транспортировка тела из Лодзя в Тернополь, оформление необходимых документов", - рассказал директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

Как отметил директор похоронного агентства, за 2021 год смертность украинцев за границей увеличилась на 30% по сравнению с 2020 годом.

Частой причиной смерти граждан Украины становятся сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и из-за злоупотребления алкоголем. На втором месте – ДТП, а на третьем – летальные случаи в медицинских учреждениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что по информации СМИ скончалась супруга Виктора Януковича.

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