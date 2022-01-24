У Польщі за дивних обставин загинув 28-річний українець з Тернополя

У місті Лодзь у Польщі за нез'ясованих обставин помер 28-річний українець. Юрій Шляхтин був родом з Тернополя і в Польщі працював кухарем в одному з місцевих ресторанів.

Обставини смерті українця не повідомляються. Відомо лише, що його тіло знайшли в житловому приміщенні. Причина буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

За версією польських правоохоронців, розглядається кілька версій трагедії, в тому числі й версія вбивства українця.

Юрій Шляхтин перебував у Польщі на заробітках. У Тернополі у нього залишилася дружина і двоє неповнолітніх дітей. Зараз рідні українця збирають необхідну суму, щоб доставити його тіло додому для поховання.

"Спільними силами збираємо дружині кошти, щоб доставити тіло Юрія в Україну. Потрібно зібрати 1550 Євро. У цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзі в Тернопіль, оформлення необхідних документів", - розповів директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

Як зазначив директор похоронного агентства, за 2021 рік смертність українців за кордоном збільшилася на 30% у порівнянні з 2020 роком.

Частою причиною смерті громадян України стають серцево-судинні захворювання, в тому числі й через зловживання алкоголем. На другому місці - ДТП, а на третьому – летальні випадки в медичних установах.