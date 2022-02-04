ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше подростки в автобусе избили украинца до госпитализации

Новина українською →
Польша, Пятница 04 февраля 2022 20:14
В Польше подростки в автобусе избили украинца до госпитализации Коллаж РБК-Украина: в Польше избили украинца - водителя автобуса
Автор: Владимир Костырин

В Польше группа подростков в автобусе избила водителя-украинца, и пострадавший был госпитализирован в больницу в Здунове с серьезными травмами.

Об этом передает польское издание "Kurier".

Инцидент произошел в Подючи - муниципальном районе города Щецин, в среду вечером на остановке Меховская.

В городском автобусе №85 компания из пяти молодых людей принялась дебоширить, курить и распивать спиртное в салоне, а когда 53-летний водитель сделал им замечание, то напали на мужчину и сильно побили.

Отмечается, что снова выйти на работу пострадавший водитель сможет уже не скоро. По информации местных журналистов, у водителя, родом из Украины, сломан нос, сломаны ребра и черепно-мозговые травмы.

По словам пресс-секретаря провинциальной станции "скорой помощи" в Щецине Паулины Хейгель, у пациента были травмы головы, лица и спины.

Виновные в избиении пока не установлены. Полиция ведет расследование и опрашивает свидетелей происшествия.

Местные жители жалуются на случаи нападений хулиганов в общественном транспорте, который ездит в Подючи в вечернее время. Сообщается, что некоторые водители автобусов даже отказываются туда отправляться на маршрут.

Даже поднимался вопрос о присутствии в транспорте в этом районе стража правопорядка для безопасности пассажиров и водителей.

В Польше подростки в автобусе избили украинца до госпитализации

На этой остановке и произошло избиение водителя-украинца (фото: 24kurier.pl)

Ранее сообщалось, что в Польше "копов" обвиняют в издевательстве над украинцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
LITE
Взялась за старое: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое носила 2 года назад
Взялась за старое: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое носила 2 года назад