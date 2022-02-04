В Польше подростки в автобусе избили украинца до госпитализации

В Польше группа подростков в автобусе избила водителя-украинца, и пострадавший был госпитализирован в больницу в Здунове с серьезными травмами.

Об этом передает польское издание " Kurier ".

Инцидент произошел в Подючи - муниципальном районе города Щецин, в среду вечером на остановке Меховская.

В городском автобусе №85 компания из пяти молодых людей принялась дебоширить, курить и распивать спиртное в салоне, а когда 53-летний водитель сделал им замечание, то напали на мужчину и сильно побили.

Отмечается, что снова выйти на работу пострадавший водитель сможет уже не скоро. По информации местных журналистов, у водителя, родом из Украины, сломан нос, сломаны ребра и черепно-мозговые травмы.

По словам пресс-секретаря провинциальной станции "скорой помощи" в Щецине Паулины Хейгель, у пациента были травмы головы, лица и спины.

Виновные в избиении пока не установлены. Полиция ведет расследование и опрашивает свидетелей происшествия.

Местные жители жалуются на случаи нападений хулиганов в общественном транспорте, который ездит в Подючи в вечернее время. Сообщается, что некоторые водители автобусов даже отказываются туда отправляться на маршрут.

Даже поднимался вопрос о присутствии в транспорте в этом районе стража правопорядка для безопасности пассажиров и водителей.

На этой остановке и произошло избиение водителя-украинца (фото: 24kurier.pl)