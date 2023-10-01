Покрова 2023: гарні привітання у прозі і картинках з великим святом

З цього року українці святкують Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня, а не 14, як було до цього. Тепер ми відзначаємо так через перехід Православної церкви України на новоюліанський календар. Це важливе для всіх християн свято, присвячене Богоматері та її заступництву для всіх віруючих.

Душевні привітання з Покровою у віршах та прозі ми зібрали в матеріалі нижче.

Привітання з Покровою у віршах

Як вороги колись палили

Константинополя жита -

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти - Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаємо Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

Вітання з Покровою у прозі

Вітаю з чудовим святом! Нехай у домі завжди панує затишок і щастя, а близькі будуть здорові і щасливі. І кожен день буде наповнений гарним настроєм та душевним спокоєм.

***

Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від лиха, злих думок та вчинків. Бажаю Вам, щоб серце було сповнене любов'ю до близьких, душа раділа волі, а думки були добрими і чистими!

Зі святом! Нехай світло наповнить Ваші оселі, щоб звучали в їхніх стінах щасливі голоси і дзвінкий сміх, сяяли усмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.

***

Нехай в це велике православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є щось важливіше. Зі святом!

Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день покрови, показавши свою любов до людей так і завжди буде захищати нас.

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Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці. Нехай не буде гіркоти і метушні у твоєму житті, нехай до щастя та успіху приводить всякий шлях, нехай тобою рухає сила добродушності і милосердя, нехай у відповідь на молитви твої небеса шлють благо і радість.

Поздоровлення з Покровою в СМС

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Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить тільки задоволення!

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Схиляюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. З Днем захисників та захисниць України!

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Від щирого серця бажаю вам миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу і сімейного щастя, радості і добра!

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою і перемоги!

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Привітання з Покровою у листівках

