Покрова Пресвятої Богородиці: не порушуйте цю заборону, бо накличете біду на цілий рік

14 жовтня 2022 року українці відзначать важливе релігійне свято - Покрову Пресвятої Богородиці, яка пов'язана з багатьма традиціями і заборонами. В цей день згадуються події 910 року, коли Діва Марія явилася мешканцям Константинополя і захистила їх від ворога під час облоги.

Що відомо про суворі табу на свято - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що строго заборонено робити на Покров

Мабуть, найсуворіша заборона свята - не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.

Також не можна в цей день відмовляти іншим в гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якомога багатше й ситніше. Вважається, чим пишніше стіл ви накриєте - тим більше достатку вас чекатиме протягом наступного року.

Також 14 жовтня заборонено:

важко працювати, прибирати, прати, готувати складні страви, займатися ремонтом, будівництвом,

лаятися, сваритися, лихословити, зичити комусь зла,

зловживати спиртним,

позичати або просити гроші в борг,

дівчатам не можна відмовляти сватам - інакше наречених бідолаха чекатиме ще три роки,

стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - все це варто зробити напередодні.

Традиції свята

Для українців Покрова була важливим осіннім святом, пов'язаним із завершенням польових робіт і початком зими. Колись на Покрову вперше протоплювали піч, утеплювали оселю, закінчували випас худоби.

Позбавлялися в цей день від старого: спалювали солом'яні матраси, старий одяг, взуття. Такий обряд мав полегшити "ходу через зиму".

Дітей обливали водою через решето, щоб не хворіли.

Починаючи зі свята молодь збиралася по хатах на вечорниці. До дівчат засилали старостів, а майбутні наречені просили у Богородиці гарного нареченого, говорили: "Мати - Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду".

Також з Покрови починалися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви і ставили свічку біля ікони.

Ще важливо на 14 жовтня пробачити всім людям, на яких ви ображені. Це дасть вам звільнення від негативу, приверне у життя хороших людей, події і настрій.