"Друзья" возвращаются: первый трейлер продолжения культового сериала

В сети появились первые кадры со съемок продолжения сериала "Друзья" , а именно - долгожданного спецвыпуска культового проекта от HBO Max. Также наконец появился официальный трейлер.

Эксклюзивное видео вышло на YouTube-канале популярного издания People. Там же опубликовали и интервью со звездами сериала.

Отметим, что премьера картины состоится 27 мая. В фильме примут участие все актеры, которые снимались и раньше: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Кроме того, в сериале появятся и другие приглашенные звезды.



Как сообщает издание, проект не будет новой сюжетной серией, а вместо этого организует встречу актеров и авторов сериала, многие из которых не видели друг друга достаточно давно.

"Интересно, что когда мы собрались вместе, у нас не было впечатления, будто прошло так много времени. Мы продолжили с того места, где остановились", - отметил Леблан в интервью изданию.

Также звезды признались, что рады вернуться вместе на съемочную площадку и отметили, что были поражены максимально воспроизведенными декорациями мест, которые они не посещали в течение 17 лет, в том числе - холостяцкую квартиру Джои и Чендлера, а также квартиру Моники и Рейчел.

"Меня заполонили 10 лет незаменимых воспоминаний", - отметила Кортни Кокс.

Добавим, что вышел также первый официальный трейлер продолжения "Друзей".

"Наши любимые друзья снова на съемочной площадке, с которой все началось... Это тот случай, когда ваши друзья становятся вашей семьей", - говорится в описании видео.