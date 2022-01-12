Поиск владельца курорта в Карпатах вывел Майкла Щура на МВД: "вот почему такие цены и такой сервис"

Майкл Щур (Роман Винтонив) пожаловался на плохой сервис и огромные цены на горнолыжном курорте в Славское в Карпатах, после чего решил выяснить, кто же является владельцем базы на горе Тростян. Оказалось, что это министерство внутренних дел Украины.

"После предыдущего поста начал интересовать горой Тростян. Я даже представить себе не мог, что выйду на министра внутренних дел Дениса Монастырского. Быстро мы добрались до верхушки, правда? Вот бы так подъемники на Тростяне работали!" - говорится в публикации.

Известный ведущий уточнил, что база - "не прямо его", а предназначена для тренировки украинских олимпийцев.

Так, на горе Тростян находится учебно-спортивная база олимпийской подготовки "Динамо", подъемник там - со стоимостью скипаса на день 900 гривен - принадлежит Львовской областной организации ФСО "Динамо", которую возглавляет начальник львовской областной полиции Василий Виконский.

фото: facebook.com/michael.shchur.3

Хотя на сайте Львовского ФСО "Динамо" и имеется информация о базе, проводятся ли там на самом деле тренировки спортсменов - не ясно.

Управляет базой на горе Тростян и.о. директора Александр Владимирович Антоненко, а форма собственности у базы - "коллективная".

В описании на сайте указываются данные о пропускной способности - подъемники 1791 / гостиница 160 / трассы 2600, а среднее количество посетителей в день - 840 человек.

В разделе о ценообразовании во вкладке сайта есть цены на гостиницы и подъемники "Динамо" за прошлый год, но не за нынешний.

"Но у подъемника есть. И они утверждены Администрацией", - пишет Майкл Щур, при этом призвав пользователей сети рассказать, дают ли там чеки в кассе посетителям.

Примечательно, что на ресурсе также представлен последний отчет - аж за 2015 год, с планом годовых закупок - услуги по содержанию зданий Львовской организации - и суммарная цена указывается 955 394 гривен.

фото: facebook.com/michael.shchur.3

"А теперь – задача. Скипас на 1 день на базе МВД на горе Тростян стоит 900 грн. На сайте "Динамо" написано, что среднее количество посетителей в день 840. Вопрос: за сколько дней Тростян заработает 950 тысяч гривен? Напоминаю 950 тыс - это бюджет закупок Львовского "Динамо" в 2015-м году. Кроме Тростяна у них там еще есть спорткомплекс, Дворец спорта, бассейн, база зимних видов спорта во Львове, и база отдыха в Моршине. Итак, сколько дней?" - говорится в публикации.

Майкл Щур тут же добавил, что по его оценкам - где-то за пару зимних уик-эндов можно собрать миллион.

"Почему я за Тростян взялся? Хотел узнать, кто владелец. И теперь я знаю. Владелец - МВД. И теперь я понимаю, почему такие цены и такой сервис. Интересно знает ли глава физкультурно-спортивного общества "Динамо" министр внутренних дел Денис Монастриский, что в собственности его организации есть Тростян? Интересно знает ли сколько там действительно зарабатывают?" - отмечает журналист.

фото: facebook.com/michael.shchur.3