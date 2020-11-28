Похоронила мужа и 11 детей: украинка шокировала рассказом о Голодоморе

Украинцы чтят память жертв Голодомора (фото: РБК-Украина)

Пережившая Голодомор в Украине бабушка рассказывала о гибели чуть ли не всей своей большой семьи - Пелагея Павловна Пащенко из села Витачев под Киевом похоронила в 1933 году мужа и 11 детей.

Женщина и сама едва не погибла. Ее жуткие воспоминания описаны в книге "Память рода", вышедшей под эгидой Украинского института национальной памяти.

Историю Пащенко передала ее внучка:

"Моя родная бабушка (папина мама) - Пелагея Павловна Пащенко, в девичестве - Василенко (1893-1987) - родился в селе Витачив Обуховского района Киевской области. Пережила войны и голодоморы ХХ века и умерла в возрасте 94 лет.

О Голодоморе вспоминала скупо. Ей было больно так, что от одного только слова - голод - лились слезы. Ребенком я никак не могла понять, что же это за слово такое страшное. Тогда еще не знала, что во времена советской власти вспоминать Голодомор было запрещено. А когда выросла, кое-что удалось расспросить у бабушки - на сельском кладбище лежат ее одиннадцать детей и первый муж. Все они умерли мученической смертью в голодный 1933-й.

Опухших, полуживых, бабушку и ее старшего сына Григория Пащенко (мой отец - Василий Прокопович Лемешко родился в 1936-м), спас ее родной брат Каленик Василенко, прибыл по плаванию и привез немного продуктов.

Бабушка на ночь всегда читала "Отче наш" и молилась за "Царство Небесное" своих детей и мужа, вспоминая всех поименно. Бережно ухаживала запалые могилы: мужа и пятнадцатилетней дочери Ульяны - старшей из умерших.

Помню, как она, 90-летняя, опираясь на два палки, ковыляла на кладбище перед Пасхой, чтобы проведать своих родных. Как-то спросила ее: - А где же похоронены другие дети? Бабушка рассказала, что тогда всех свозили подводой в одну яму. Когда она наполнялась - засыпали и копали другую. Нередко в ту яму попадали еще живые, которые и из могилы умоляли о хотя бы крошке хлеба.

"До сих пор жутко, как и земля шевелилась"... - вытирала слезы бабушка, - а где же было взять ту "крошку", когда из дворов выгребли до крохи.

Те, кто жил у Днепра, спасались рыбой. А я спрятала в дымоходе узелок с пшеном. Нашли и там. Грабила не только районная власть, но и свои нелюди. Кто жив остался - кости тех нелюдей проклял..."

Пелагея Павловна Пащенко с сыном Василием, который родился уже после Голодомора. Киевская область. Фото 1940-х годов

Как сообщалось ранее, стали известны воспоминания об ужасах Голодомора, с рассказами очевидцев о каннибализме и жутких преступлениях отчаявшихся от голода людей.

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