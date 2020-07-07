Похищение младенца в Киеве получило неожиданный поворот: сыну так будет лучше

В Киеве у мамы забрали грудного ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве молодая мама осталась без 10-месячного сына, а отец малыша винит ее в аморальном поведении

Похищение ребенка в Киеве в конце июня получило неожиданный поворот. Забрал 10-месячного мальчика из рук мамы Ангелины Шаранды его отец Павел. Малыш живет теперь с ним и со своей матерью, а маму ребенка обвинили "во всех тяжких".

При этом отец мальчика говорит, что сыну с ним будет лучше. Маму к ребенку пустили - пообщаться и покормить, но он продолжает жить с отцом и бабушкой, пишет ТСН.

Ангелина рассказывает, что связалась со службой по делам детей и ей удалось добиться свидания с сыном. Она покормила ребенка грудью и убедилась, что за ним достаточно хорошо ухаживают.

"Я его покормила, поиграла, увидела, как он там без меня. Убедилась, что с ребенком все в порядке, что за ним хорошо ухаживают. Но отдавать мне ребенка наотрез отказываются. А я очень скучаю по сыну", - сказала мама мальчика.

Интересно, что Павел, отец ребенка, признал, что это он забрал ребенка у бывшей. Но оружия (как утверждает она) никакого не было, а к авто бежал, чтобы не испугать ребенка ссорой с Ангелиной.

Мать его сына, говорит Павел, ведет "неправильный образ жизни: курит, употребляет алкоголь, да еще и сидит на успокоительных. И "сыну с матерью оставаться просто опасно", уверен он.

"Мой сын, которому 22 августа исполнится год, с рождения проживал с нами, с моей семьей, он здесь прописан и здесь должен жить, а не скитаться по съемным квартирам с матерью, что не может обеспечить ему нормальный полноценный уход, поскольку употребляет спиртное, курит и употребляет успокоительные препараты. А здесь я и моя мать, которая нас пятерых вырастила - у меня еще есть сестра и три брата - сможем ему дать все, в чем сын нуждается", - рассказал Павел.

Кроме того Павел подтвердил слова Ангелины о том, что он веган. Но есть рыбу, яйца, молочное и то же самое дает сыну.

"Я только против мяса, а так - ребенок получает все необходимые продукты и витамины", - заявил он.

Также Павел добавил, что "Ангелину они все любили, приняли такой, какая она есть, а она с ними так поступила". Кроме того, у нее якобы есть шестилетний сын Роберт от предыдущих отношений, который живет со своим отцом.

В полиции рассказали, что уголовное производство не открывали, так как сына забрал родной отец. Хотя девушка и заявила о похищении.

Напомним, что ребенка, по словам матери, выхватили у нее прямо из рук среди белого дня и увезли в неизвестном направлении 28 июня. Это произошло в жилом массиве Позняки, а похитители были вооружены.

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Автор: Светлана Мащенко