Викрадення немовляти в Києві отримало несподіваний поворот: синові так буде краще

У Києві у мами забрали немовля (колаж: РБК-Україна)

У Києві молода мама залишилася без 10-місячного сина, а батько малюка звинувачує її в аморальній поведінці

Викрадення дитини у Києві наприкінці червня, отримало несподіваний поворот. Забрав 10-місячного хлопчика з рук мами Ангеліни Шаранди його батько Павло. Малюк живе тепер з ним і зі своєю матір'ю, а маму дитини звинуватили "у всіх тяжких".

При цьому батько хлопчика каже, що синові з ним буде краще. Маму до дитини пустили - поспілкуватися і погодувати, але малюк продовжує жити з батьком і бабусею, пише ТСН.

Ангеліна розповідає, що зв'язалася зі службою у справах дітей і їй вдалося добитися побачення з сином. Вона погодувала дитину грудьми і переконалася, що за ним достатньо добре доглядають.

"Я його погодувала, побавилася, побачила, як він там без мене. Переконалася, що з дитиною все гаразд, що за ним добре доглядають. Але віддавати мені дитину навідріз відмовляються. А я дуже сумую за сином", - сказала мама хлопчика.

Цікаво, що Павло, батько дитини, визнав, що це він забрав дитину у колишньої. Але зброї (як стверджує вона) ніякої не було, а до авто втікав, щоб не злякати дитину сваркою з Ангеліною.

Мати його сина, каже Павло, веде неправильний спосіб життя: палить, вживає алкоголь, та ще й сидить на заспокійливих. І "сина з матір'ю залишатися просто небезпечно", - упевнений він.

"Мій син, якому 22 серпня виповниться рік, з народження проживав з нами, з моєю родиною, він тут прописаний і тут має жити, а не поневірятися по знімних квартирах з матір'ю, що не може забезпечити йому нормальний повноцінний догляд, оскільки вживає алкоголь, палить і вживає заспокійливі препарати. А тут я і моя мати, яка нас виростила п'ятьох - у мене ще є сестра і три брати - зможемо дати йому все, чого син потребує", - розповів Павло.

Крім того Павло підтвердив слова Ангеліни про те, що він веган. Але їсть рибу, яйця, молочне і те ж саме дає синові.

"Я тільки проти м'яса, а так - дитина отримує всі необхідні продукти і вітаміни", - заявив він.

Також Павло додав, що "Ангеліну вони всі любили, прийняли такою, яка вона є, а вона з ними так вчинила". Крім того, у неї нібито є шестирічний син Роберт від попередніх стосунків, який живе зі своїм батьком.

У поліції розповіли, що кримінальне провадження не відкривали, бо сина забрав рідний батько. Хоча дівчина і заявила про викрадення.

Нагадаємо, що дитину, за словами матері, вихопили у неї з рук серед білого дня і відвезли в невідомому напрямку 28 червня. Це сталося у житловому масиві Позняки, а викрадачі були озброєні.

Раніше ми писали, що у Києві 150 "копів" шукали хлопчика, який загубив ключі від квартири.

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Автор: Светлана Мащенко