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Погода в Украине преподнесет весенний сюрприз: где будет теплее всего

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Среда 30 марта 2022 19:55
Погода в Украине преподнесет весенний сюрприз: где будет теплее всего Погода в Украине 31 марта будет теплой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 31 марта, четверг, будет очень теплой и весенней.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +12+18 градусов, а в отдельных районах центральных областей и южной части предположительно до +17+20 градусов", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

Где в Украине будет прохладно

Исключение для южной части – прибрежные районы, где может быть значительно свежее из-за близости холодных морей.

Также первые признаки грядущего, в конце недели, похолодания будут наблюдаться кое-где в западных областях Украины и в северных районах Сумщины, Житомирщины, Черниговщины - там температура воздуха ожидается более скромной, +7 +12 градусов.

Западный регион Тернопольщина, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Черновицкая область - будет в зоне тепла 31 марта.

Сильный ветер вероятен завтра в юго-восточной части Украины.

Какая погода будет в Киеве

"В Киеве 31 марта ожидается один из самых теплых дней в ближайшей перспективе - днем ​​в четверг до +18 градусов. Небольшой дождь возможен, но ничего существенного", - сообщила Диденко.

Эксперт предупредила, что в дальнейшем температура воздуха начнет снижаться.

"+12 градусов, + 8 градусов, а в воскресенье, 3 апреля, столбики термометров будут колебаться вблизи 0-3 градусов тепла, ночью до небольших 'минусов'. Возможен мокрый снег!" - резюмировала она.

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