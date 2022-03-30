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Погода в Україні піднесе весняний сюрприз: де буде найтепліше

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Середа 30 березня 2022 19:55
Погода в Україні піднесе весняний сюрприз: де буде найтепліше Погода в Україні 31 березня буде теплою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 31 березня, четвер, буде дуже теплою і весняною.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +12 +18 градусів, а в окремих районах центральних областей і південної частини імовірно до +17+20 градусів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де в Україні буде прохолодно

Виняток для південної частини-прибережні райони, де може бути значно свіже через близькість холодних морів.

Також перші ознаки прийдешнього, наприкінці тижня, похолодання спостерігатимуться подекуди в західних областях України та в північних районах Сумщини, Житомирщини, Чернігівщини - там температура повітря очікується скромнішою, +7 +12 градусів.

Західний регіон Тернопільщина, Хмельницька, Івано-Франківська та Чернівецька область - буде в зоні тепла 31 березня.

Сильний вітер вірогідний завтра в південно-східній частині України.

Яка погода буде в Києві

"У Києві 31 березня очікується один з найтепліших днів у найближчій перспективі - вдень у четвер до +18 градусів. Невеликий дощ можливий, але нічого істотного", - повідомила Діденко.

Експерт попередила, що надалі температура повітря почне знижуватися.

"+12 градусів, + 8 градусів, а в неділю, 3 квітня, стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 0-3 градусів тепла, вночі до невеликих 'мінусів'. Можливий мокрий сніг!"- резюмувала вона.

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