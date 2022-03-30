Погода в Україні піднесе весняний сюрприз: де буде найтепліше
Погода в Україні 31 березня, четвер, буде дуже теплою і весняною.
Що буде з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
"Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +12 +18 градусів, а в окремих районах центральних областей і південної частини імовірно до +17+20 градусів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.
Де в Україні буде прохолодно
Виняток для південної частини-прибережні райони, де може бути значно свіже через близькість холодних морів.
Також перші ознаки прийдешнього, наприкінці тижня, похолодання спостерігатимуться подекуди в західних областях України та в північних районах Сумщини, Житомирщини, Чернігівщини - там температура повітря очікується скромнішою, +7 +12 градусів.
Західний регіон Тернопільщина, Хмельницька, Івано-Франківська та Чернівецька область - буде в зоні тепла 31 березня.
Сильний вітер вірогідний завтра в південно-східній частині України.
Яка погода буде в Києві
"У Києві 31 березня очікується один з найтепліших днів у найближчій перспективі - вдень у четвер до +18 градусів. Невеликий дощ можливий, але нічого істотного", - повідомила Діденко.
Експерт попередила, що надалі температура повітря почне знижуватися.
"+12 градусів, + 8 градусів, а в неділю, 3 квітня, стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 0-3 градусів тепла, вночі до невеликих 'мінусів'. Можливий мокрий сніг!"- резюмувала вона.
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