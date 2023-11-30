Подумайте двічі. Лікар показав жахливі наслідки після нарощених нігтів
Лікар попередив, що накладні акрилові нігті можуть призвести до інфекції, через яку нігті стануть зеленими та покриються кіркою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok доктора Сермеда Мезера.
Чим небезпечні акрилові нігті
На відео лікар показав пальці жінки з кіркою нігтьового ложа та неприємним зеленим кольором на нігтях.
До чого можуть призвести акрилові нігті (Скріншот)
"Думаєте зробити акрилові нігті дешево? Подумай ще раз", - сказав медик.
Експерт пояснив, що крім непривабливого вигляду цей стан нігтів називається хлороніхією, також відомий як синдром зеленого нігтя (СЗН), і може виникнути, якщо акрилові нігті були наклеєні неправильно і між справжнім нігтем та акрилом є простір, який не був заповнений належним чином.
За даними Американського остеопатичного коледжу дерматології (AOCD), хлороніхія викликається бактеріями Pseudomonas aeruginosa, які процвітають у вологому середовищі.
Лікар докладно розповів, що Pseudomonas aeruginosa не просто викликає інфекції нігтів і хоча це трапляється рідко, може передаватися з нігтя на інші частини тіла або навіть на інших людей, якщо у них ослаблений імунітет.
Коли акрил і сам ніготь відокремлюються, водонепроникна ізоляція, утворена шкірою, втрачається, і бактеріям відкривається доступ у простір.
"Крім того, що це непривабливо, насправді це може бути великою проблемою, оскільки на те, щоб ніготь справді відріс, може знадобитися від одного до чотирьох місяців, навіть при лікуванні", - пояснив Мезер.
Читайте також 6 речей, які не варто робити перед походом на манікюр.
Раніше ми писали про те, як зберегти ідеальний манікюр якнайдовше.