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Как не подцепить COVID-19 в супермаркете: медик назвал главное условие

Четверг 22 октября 2020 09:32
Как не подцепить COVID-19 в супермаркете: медик назвал главное условие
Как не подцепить COVID-19 в магазине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Эксперт и медик сообщил, как избежать заражения COVID-19 в супермаркете

Коронавирус в Украине не сбавляет обороты и продолжает инфицировать людей. Многих волнует вопрос, как не подцепить COVID-19 в магазине. На этот вопрос дал ответ доктор медицинских наук, народный депутат I созыва Валерий Ивасюк. Он считает, что работу магазинов в ночное время суток нужно запретить, чтобы в это время там проводилось кварцевание.

Ивасюк сообщил "Апострофу", что в Японии ученые провели исследование и выяснили, что на поверхностях без ультрафиолета коронавирус сохраняется до 36 дней.

"Они посмотрели, что на 18-36 дней вирус сохраняет свою способность вызывать болезнь, находясь на поверхностях, если нет доступа света. Именно поэтому, с самого начала я рекомендовал запретить круглосуточную работу крупных супермаркетов. Должно быть кварцевание в ночное время всех помещений, где есть скопление людей", - подчеркнул Ивасюк.

Также эксперт отметил, что на предстоящих выборах 25 октября ситуация с коронавирусом может усугубиться. По правилам каждые два часа участок должен кварцеваться. Валерий Ивасюк упомянул, что не каждый человек принесет с собой свою ручку и поэтому будет пользоваться общими на участке, что тоже в свою очередь может быть небезопасным.

Напомним, что активные частицы коронавируса были обнаружены на упаковке замороженных продуктов из магазина. Этот случай эксперты назвали уникальным, так как ранее подобного нигде не встречали.

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