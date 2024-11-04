Подорож у невідоме: топ-7 фільмів про життя після смерті

Що нас чекає по той бік життя? Це питання хвилює людство з незапам’ятних часів, і кінематограф часто звертається до цієї загадкової теми. Режисери з усього світу у своїх фільмах намагаються знайти відповіді або хоча б запропонувати цікаві версії.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з семи кінокартин, які розкривають різні уявлення про те, що може чекати на нас за межею земного існування.

Мили кістки (2009)

Фільм розповідає про 14-річну дівчинку на ім'я Сюзі Селмон, яку жорстоко вбивають. Її душа опиняється в дивовижному потойбічному світі, звідки вона спостерігає за рідними, які намагаються пережити втрату, і за своїм убивцею, який залишається на волі. Сюзі опиняється перед вибором: залишитися в "проміжному світі" або допомогти своїй родині викрити злочинця та знайти спокій.

Між небом та землею (2005)

Романтична комедія, в якій архітектор Девід орендує квартиру в Сан-Франциско й починає бачити привид колишньої мешканки - молодої жінки на ім’я Елізабет. Разом вони намагаються з'ясувати, що ж сталося з нею насправді, і поступово закохуються одне в одного.

Залишся (2005)

Психологічний трилер, де професор психології намагається врятувати молодого чоловіка, що має намір накласти на себе руки. Реальність починає переплітатися з ілюзіями, і герой сам не може визначити, що є справжнім, а що ні.

Привид (1990)

Культова мелодрама, де дух загиблого чоловіка Сема намагається вберегти свою кохану Моллі від небезпеки. Сем звертається по допомогу до ексцентричної медіума, щоб знайти спосіб спілкуватися зі світом живих.

Куди приводять мрії (1988)

Драма з Робіном Вільямсом про чоловіка, який після загибелі в аварії потрапляє до райського загробного світу, але дізнається, що його дружина опинилася в пеклі. Він вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти її і допомогти подолати страждання.

Куди приводять сни (2004)

Фантастичний фільм про те, як у світі після смерті збуваються наші найглибші мрії. Герої фільму стикаються з питаннями життя та смерті, випробуваннями та вибором у пошуках сенсу.

Шосте почуття (1999)

Містичний трилер, в якому психолог допомагає хлопчику, що "бачить мертвих". Коли вони разом розкривають причини явища, психолог починає переосмислювати власне життя і взаємодію зі світом.