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Подняла и слизала песок: в сеть попало видео с продавщицей пирожков на пляже

STYLERКурьезы    03.07.2019 - 14:26
Подняла и слизала песок: в сеть попало видео с продавщицей пирожков на пляже
Коллаж РБК-Украина

Продавщица положила "чистый" пирожок к остальному товару

На Черноморском побережье произошел курьезный, и в то же время удручающий случай. Продавщица пирожков в Коблево Николаевской области уронила в песок на пляже один из пирожков. Женщина не растерялась, подняла товар, слизала с него песок и положила в сумку к остальным пирожкам.

В сеть попало видео с инцидентом, которое вызвало шок у пользователей сети и любителей полакомится "горячими пирожками" во время отдыха на море.

Отметим, что женщина невозмутимо продолжила "придавать пирожку товарный вид" в присутствии отдыхающих на пляже. А затем пошла дальше торговать пирожками.

На пляже под Николаевом продавщица слизала песок с упавшего пирожка (видео: YouTube/Новости N)

Пользователи сети отметили, что теперь "секретные ингредиент" вкусности раскрыт. Впрочем кое-кто посоветовал не церемонится с женщиной и "дать этим пирожком по морде".

  • Это еще то, что вы видели и ещё засняли. А ведь вы не видите, как это все готовится...
  • Отличные рогалики с секретным ингредиентом.
  • Надо было подойти и дать ей пирожком тем по морде.
  • Секретный ингредиент крабсбургера раскрыт.

Подняла и слизала песок: в сеть попало видео с продавщицей пирожков на пляже

На пляже под Николаевом продавщица слизала песок с упавшего пирожка (скрин)

Ранее в сеть попало видео с медиками "скорой" помощи, которые обрисовали лифт маркером, пока подымались на нем к пациенту. Один из врачей написал на стене подъемника "Зе!" А уже вечером героев заставили мыть лифт.

К слову, недавно в одном из супермаркетов Киева кот лакомился мясом, сидя прямо под застекленной витриной-холодильником. Пользователи сети выложили видео курьезного инцидента в YouTube.

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