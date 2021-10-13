Почувствовать дом: бойцы на Донбассе получат "вкусный привет" от украинцев

На День защитника Украины 14 октября военные с Донбасса получат вкусные гостинцы от украинских волонтеров. Это делается для того, чтобы наши герои хоть немного почувствовали себя дома, полакомившись домашней едой.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Волонтеры передают военным на фронт гостинцы уже 47 раз. В этот раз повод праздничный. Эта идея принадлежит волонтерам из города Заставна. Они уже собрали 200 килограммов вкуснейших домашних копченостей, пряных солений и даже налепили голубцов.

Только из коптильни достают копченую рыбу, сало, подчеревку. Люди делают это с любовью, чтобы сделать приятное бойцам.

Также пакуют тушенку, сало, фасоль со свининой. Все продукты не из магазина, а домашние.

Поставки временно прекращали из-за карантина, но ко Дню защитников и защитниц Украины традицию решили возобновить, чтобы военные отпраздновали как дома.

Вместе с домашними вкусностями передают открытки с поздравлениями для военных от школьников.

Отметим, что консервацию, сало - все это передают на фронт простые украинцы, которые хотят поддержать наших защитников на Донбассе.