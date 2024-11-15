Починається "Спалений шлях". Астролог відповіла, на кого чекає 7-денна перевірка на міцність

15 листопада починається період, який називають "Спаленим шляхом". І дуже важливо пройти крізь перевірку на міцність, яку влаштує життя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому слід готуватися до наступних 7 днів, та чим особливий цей період.

"У період, коли Сонце проходить крізь сім останніх градусів знаку Зодіаку Скорпіон (у 2024 році ця містерія триватиме з 15 по 21 листопада включно), у зороастризмі проходить особливий піст, який називається "Спалений шлях", - пояснила астролог.

"Це час вибору, пов'язаного зі словом. Це або спокуса, "мертве слово", або очищення та вибір шляху Благого Слова. Саме з силою Благого Слова пов'язана магія очищення та перетворення, а ось зневага до Благого Слова перетворює життя людини на "Спалений шлях", - додала вона.

Як пояснила Соловйова, кожен градус проходження Сонця цією "випаленою дорогою" пов'язано з одним із гріхів, яким спокушають людину, не даючи їй вирватися з пут зла. Цей період викриває можливість спокусити людину зсередини, шляхом прояву в ній гріхів: безвір'я, гніву, жадібності, похоті, страху, брехні, гордині.

"Це - перевірка волі людини, коли життя випробовує силу її духу. І тільки від неї самої залежить, яким змістом будуть наповнені для неї ці дні, чи пройде вона ці випробування", - зауважила експерт.

Тому вона радить бути дуже пильними, намагатися розуміти те, що відбувається, особливо, якщо ці градуси Скорпіону (24-30) актуалізовані в індивідуальному гороскопі людини.

Особливо гостро цей період можуть відчути люди, які народилися:

з 13 по 23 листопада

з 10 до 20 лютого

з 12 до 22 травня

з 14 до 24 серпня.

Цей час, вважає Соловйова, може бути важким. Тому необхідно економно витрачати сили та пам'ятати про те, що ми самі своїм вибором, своїми вчинками, можемо перетворити своє життя на "випалену пустелю", якщо не зуміємо встояти перед спокусами та змінитися зсередини.

"Або катарсис і перетворення, або падіння в прірву. Долаючи у собі все зло, людина може вийти на зовсім новий рівень свого духовного та фізичного розвитку", - пояснила астролог.

Також Соловйова розповіла, що раніше зороастрійці вірили в наступне: коли людина піддається тим чи іншим спокусам, вона дозволяє "проявлятися темним силам".

А щоб навчитися протистояти усьому цьому, протягом усіх семи днів важливі: піст, помірність і суворість у бажаннях.

"Особлива увага приділяється роботі зі Словом, яке очищає і перетворює, веде через "випалену пустелю" до набуття самого себе", - наголосила Соловйова.