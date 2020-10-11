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Почему подростки склонны к суициду: ученые назвали неожиданные факторы

Воскресенье 11 октября 2020 18:34
Почему подростки склонны к суициду: ученые назвали неожиданные факторы
Факторы, которые влияют на склонность подростков к суициду (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Эксперты объяснили, как снизить риск развития суицидальных настроений у подростков

Склонность подростков к суициду становится масштабной проблемой не только в Украине, но и по всему миру. Дети в возрасте от 14 до 17 лет не в состоянии справиться с эмоциональными и психологическими проблемами, а поделиться с кем-то из взрослых им мешает чувство страха. Это приводит к тому, что они выбирают неправильный путь и пытаются закончить свою жизнь собственноручно.

Ученые всего мира проводят исследования в этой области и анализ таких исследований, который был опубликован в Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, выявил определенные факторы риска, которые влияют на суицидальное поведение у подростков. Также были перечислены факторы, которые значительно снижают такое поведение. Об этом пишет издание MedikForum.

Было рассмотрено более 66 исследований со всех стран мира. Специалисты обозначили основной список причин, которые влияют на склонность к суициду у подростков.

  • Индивидуальная адаптация
  • Злоупотребление электронными устройствами
  • Дисбаланс питания
  • Нарушения менструального цикла
  • Нездоровый образ жизни
  • Нарушение режима сна

Также важными факторами во внешнем мире могут стать: анамнез психического здоровья родителей, плохие отношения в семье и социальные проблемы.

Ученые отметили, что более осмысленное поведение, нормальный рацион питания, налаживание контактов с семьей и друзьями, чтение книг и просмотр фильмов, а также вера – станут защитными факторами, которые снизят риск развития суицидального поведения у подростков.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали напиток, который вызывает агрессию у подростков.

А также рассказывали о том, что в Киеве на крыше ресторана засекли романтических подростков-экстремалов.

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Новости Украины Жизнь подросткисуицид
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