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Почему нельзя покупать дешевые продукты: врачи шокировали заявлением

Суббота 19 сентября 2020 08:02
Почему нельзя покупать дешевые продукты: врачи шокировали заявлением
Почему нельзя покупать дешевые продукты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Медики рассказали, что низкокачественные продукты повышают риск смертности

Врачи рассказали, чем опасна покупка дешевых и некачественных продуктов. Помимо того, что дешевые продукты содержат большое количество химикатов, способных вызвать аллергию и привести к развитию болезней, они также влияют на продолжительность жизни. Об этом рассказали исследователи из INSERM, INRAE, CNAM и Sorbonne Paris North, пишет 20 minutes.

Как сообщается, для исследования было проанализировано питание более чем 500 тысяч человек в 10 европейских странах. Само исследование длилось 17 лет. Как сообщается, потребление некачественной пищи увеличивает смертность.

"Люди, которые потребляют продукты с более низким качеством питания, будут иметь смертность, увеличенную примерно на 7 процентов", - расшифровала Мелани Дешазо, исследователь INSERM на Europe 1.

Продукты с низким рейтингом относятся к продуктам с высоким содержанием энергии, высоким содержанием соли, высоким содержанием сахара, насыщенными жирными кислотами и, следовательно, довольно низким содержанием клетчатки, фруктов и овощей или белка.

Таким образом, продукты, классифицированные как оранжевые, но особенно красные в Nutri-балле, будут способствовать возникновению рака и хронических заболеваний. Однако этот показатель по-прежнему не является обязательным, и только 15-20% продаваемых продуктов отображают его. Согласование практики маркировки запланировано на 2022 год на европейском уровне, но пока никто не знает, станет ли nutri-балл обязательным.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие продукты поднимут настроение и укрепят здоровье.

Также сообщалось, что диетолог рассказала, стоит ли исключать из рациона молочные продукты.

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