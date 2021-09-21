Почему дети лучше защищены от коронавируса: ученые сделали важное объяснение
Ученые исследовали, что дети лучше защищены от коронавируса и легче переносят болезнь. Также обычно врожденная иммунная система детей обычно подавляет инфекцию на раннем этапе.
Об этом рассказал доктор Лаель Йонкер, доцент педиатрии Массачусетской больницы, передает CNN.
Так, именно это не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться.
Что показало исследование
Ученые провели исследование, которое показало, что у детей есть особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. В частности, он назван так потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках.
Кроме того, они выстилают нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные каменные стены.
Также у детей дыхательные пути полные клеток, которые распознают COVID-19. Это очень важно, ведь это позволяет детям немедленно активировать свою врожденную иммунную систему, высвобождая интерфероны, которые помогают остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться.
Симптомы коронавируса
Заболевание COVID-19 может иметь разное течение. Поэтому большинство инфицированных имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.
Самые распространенные симптомы:
- горячка;
- сухой кашель;
- утомление;
- боль в мышцах и суставах;
- боль в горле;
- диарея;
- головная боль;
- потеря обоняния и вкуса;
- высыпания на коже;
- боль или сжимание в груди;
- расстройство речи или потеря подвижности.
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