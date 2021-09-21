Почему дети лучше защищены от коронавируса: ученые сделали важное объяснение

Ученые исследовали, что дети лучше защищены от коронавируса и легче переносят болезнь. Также обычно врожденная иммунная система детей обычно подавляет инфекцию на раннем этапе.

Так, именно это не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться.

Что показало исследование

Ученые провели исследование, которое показало, что у детей есть особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. В частности, он назван так потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках.

Кроме того, они выстилают нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные каменные стены.

Также у детей дыхательные пути полные клеток, которые распознают COVID-19. Это очень важно, ведь это позволяет детям немедленно активировать свою врожденную иммунную систему, высвобождая интерфероны, которые помогают остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться.

Симптомы коронавируса

Заболевание COVID-19 может иметь разное течение. Поэтому большинство инфицированных имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Самые распространенные симптомы: