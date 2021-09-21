Чому діти краще захищені від коронавірусу: вчені зробили важливе пояснення

Науковці дослідили, що діти краще захищені від коронавірусу і легше переносять хворобу. Також зазвичай вроджена імунна система дітей зазвичай пригнічує інфекцію на ранньому етапі.

Так, саме це не дозволяє вірусу закріпитися і безперешкодно розмножуватися.

Що показало дослідження

Вчені провели дослідження, яке показало, що у дітей є особливо сильний імунітет слизової оболонки. Зокрема, він названий так тому, що клітини в цій системі знаходяться не в крові, а в слизових оболонках.

Окрім того, вони вистилають ніс, горло й інші частини тіла, які часто зустрічаються з мікробами, а також багато внутрішніх органів. Ці мембрани діють як багатошарові кам'яні стіни.

Також у дітей дихальні шляхи повні клітин, які розпізнають COVID-19. Це дуже важливо, адже це дозволяє дітям негайно активувати свою вроджену імунну систему, вивільняючи інтерферони, які допомагають зупинити вірус, перш ніж він зможе закріпитися.

Симптоми коронавірусу

Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Тому більшість інфікованих мають лише легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми: