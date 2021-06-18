Племянника спасло чудо: новые детали трагедии под Ровно, где колесо грузовика убило пешехода

Под Ровно в Березном колесо грузовика отлетело и попало в пешехода, в результате чего 45-летнему местному жителю оторвало руку, и он умер в больнице через три часа. Как выяснилось, вместе с мужчиной шел его племянник, и за мгновение до трагического ЧП мальчик отошел на зов своей мамы.

По факту смертельного ДТП было открыто криминальное производство, рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.

Правоохранители на месте происшествия выяснили, что деталь колесо оторвалось во время движения лесовоза "УРАЛа" из-за разгерметизации.

40-летний водитель грузовика внешних признаков опьянения не имел. Но у него взяли образец крови для проведения анализа.

Следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас лесовоз на штрафплощадке.

У грузовика во время движения отлетело колесо и смертельно травмировало пешехода (фото: rv.npu.gov.ua)

Погибшего Василия Зелко уже похоронили.

Стало известно, что вчера, в день трагедии, мужчина шел по улице Корецкой со своим 13-летним племянником. Вдруг подростка позвала мама, и он отлучился на несколько секунд. В это время у проезжавшего мимо лесовоза и взорвалось колесо.

Мальчик Саша стал звать на помощь, и прибежала сестра травмированного Галина Финчук, которая работает фельдшером. Женщина взяла майку у соседа и с ее помощью стала останавливать кровотечение, сделала жгут.

По словам брата Василия, отлетевшая деталь колеса у того полностью ампутировала руку, пишет "Радіо ТРЕК".

Петр Зелко скорбит о гибели брата, но в душе радуется, что племянник практически чудом тогда остался жив.

"Ребенка позвала мама, чтобы на секунду помог переставить лестницу. Мальчик вернулся ...", - говорит мужчина.

"Скорая" забрала пострадавшего в тяжелом состоянии, и в реанимацию он попал с пульсом 20 ударов в минуту. В операционной медики за три часа трижды запускали сердце.

"Внутрибрюшное кровотечение и клиническая смерть. Предоставлена ​​адекватная помощь, но травмы были слишком большие - массивное кровотечение, комбинированный шок тяжелой степени. К сожалению, спасти не удалось", - рассказала заведующая реанимации Березнивской райбольницы Ирина Пилипака.

Выяснилось, что грузовик тот принадлежит частной компании. Как объясняет владелец местного кооператива по переработке древесины Владимир Иванов, лесовоз перед выездом проверяли, а смерть мужчины называет трагической случайностью.

"Это не техническое состояние автомобиля, это стопорное кольцо вылетело. Оно не проверяется, его никто не проверяет. Никто молотком или кувалдой по колесу не бьет и не проверяет - оно вылетит или нет", - рассказал он.

Брат погибшего не верит, что виновного в трагедии накажут, передают "Подробности-ТВ".

"Он (грузовик) поедет снова в рейс и дальше будет резать лес и убивать людей. Там половина тормозной системы не работает", - сказал Петр.

Важно отметить, что это уже не первый подобный случай в Ровенской области. Так, в 2020-м в селе Новоречица отлетевшая деталь колеса от лесовоза убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина.

Видео: под Ровно колесо лесовоза отлетело и смертельно травмировало мужчину на улице