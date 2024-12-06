"Після вибуху дивилася у небо й нічого не розуміла": Тетяна з Харкова довірила свою історію музею "Голоси мирних"

Вона потрапила під ворожий обстріл, повертаючись додому із продуктами. Встигла назвати своє ім’я медикам швидкої допомоги - і втратила свідомість. Своєю історією Тетяна із Харкова поділилася під час проходження курсу фізичної реабілітації, що забезпечив Фонд Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Музею "Голоси Мирних" Тетяна розповіла про той трагічний день у квітні 2022 року, коли вона втратила можливість ходити.

"Почула над головою сильний гул і несподівано впала. Дивилася у небо й нічого не розуміла. Навколо лунали крики: "Викликайте швидку!" Спочатку я була у свідомості, але поворухнутися не могла", - згадує Тетяна.

Отямилася вона вже в реанімації. Лікарі довго боролися за її життя. Потім почався довгий складний шлях до одужання, адже наслідки поранень вона відчуває досі.

"Я була на волосині від смерті. Тепер моя головна задача - знову навчитися ходити та бути самостійною", - ділиться Тетяна.Її історія - одна з багатьох історій українців, які не втратили сили духу та жаги до життя попри дуже важкі обставини. Дивіться історію Тетяни тут.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація та психологічна допомога.

Музей "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.