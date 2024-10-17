Не піддавайтесь емоціям. Астролог дала прогноз на 17 жовтня і попередила про небезпеку

У четвер, 17 жовтня, настане період спокус та зайвих емоцій. Втім, цього дня існують справи, які здатні вберегти від негативу та проблем.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на 17 жовтня й розповіла, кому може пощастити.

Прогноз астропогоди на 17 жовтня

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, занять домашніми справами.

"О 14:26 (за київським часом) відбудеться точна фаза Повні. Жінки відчувають її гостріше за чоловіків. Це - кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему", - радить Соловйова.

"Не можна вірити навіюванню, лінуватися. Утримайтесь від сексуальних практик. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров'я", - попередила вона.

Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою, наголосила астролог, може прийти розчарування. Головна спокуса дня - відчуття влади над людьми.

"Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну. Терпіння та миролюбство - основний девіз дня. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги!" - радить експерт.

Також у четвер можна позбавлятись непотрібних знайомств і зв'язків.

Гороскоп на 17 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

17 жовтня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

Це, зазначила Соловйова, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак період може бути сприятливим для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, - зазначила астролог.

Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного. Це чудовий час, щоб розширити свої знання", - пояснила експерт.