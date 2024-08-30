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Під Києвом пройшов міжнародний турнір з гольфу

П'ятниця 30 серпня 2024 12:38
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Під Києвом пройшов міжнародний турнір з гольфу Фото: міжнародний турнір з гольфу пройшов під Києвом
Автор: Олександр Мороз

Спортивна топподія року — щорічний міжнародний турнір з гольфу Diplomatic Golf for Good відбувся в новому гольф-клубу Lisnyky, який був збудований під час повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Українські новини".

Турнір проводився за підтримки Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova та Golf Club Lisnyky.

Це вже шостий Традиційний турнір до дня Незалежності. Серед гравців — іноземні та українські дипломати, спортсмени світового рівня, представники міжнародного та українського бізнесу.

До гри долучилися Надзвичайні та Повноважні Посли, а також представники влади, бізнес-еліти, світові спортсмени та ветерани.

Посол Вʼєтнаму в Україні пан Нгуєн Хонг Тхач та посол Пакистану в Україні Надір Хан

Головна мета заходу - створення майданчика для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі та спортивному партнерству серед народів світу.

"Diplomatic Golf for Good - захід, що виходить за межі поля і сприяє просуванню позитивного іміджу країни, розширенню ділових звʼязків, а найголовніше реалізації спільних ідей та проєктів. Справжня культурна дипломатія в дії", - наголосила засновниця гольф-турніру Інна Костиря.

Посол Індонезії в Україні Аріф Мухаммед Басалама та засновник BGV Group Management Геннадій Буткевич

Також серед гостей на заході були присутні Надзвичайні та Повноважні Посли та представники дипломатичних установ: Італії, Франції, Вʼєтнаму, Бразилії, Аргентини, Шрі-Ланки, Литви, Молдови, Румунії, Індонезії, Єгипту, Пакистану, Азербайджану, Таджикистану.

Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії в Україні Нортон де Андраде Мелло Рапеста та засновниця гольф-турніру Інна Костиря

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