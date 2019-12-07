Петр и Марина Порошенко открыли новогоднюю елку в зимнем городке ROSHEN Winter Village

Петр Порошенко вместе с женой открыл новогоднюю елку (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петр и Марина Порошенко открыли елку

В этом году впервые на территории Киевской кондитерской фабрики Рошен открылись зимняя ярмарка и каток. Петр и Марина Порошенко побывали на церемонии официального открытия новогодней елки и пообщались с детьми на новеньком катке, который уже встретила первых посетителей. Вместе с киевлянами на елку пришли дети из Краматорского Центра социально-психологической реабилитации.

"Здесь не только киевляне. Сегодня со мной сюда пришли дети из Краматорска. Очень приятно, что приезжают из Донецкой области, и мы мечтаем, что кроме Киева, такие катки будут открыты в Харькове, Днепре. Я буду очень просить, чтобы это двигалось и в Донецкую область - в Краматорск. Чтобы там мы также увидели такие улыбки детей", - отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко вместе с женой открыл новогоднюю елку (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Подарок, который "Roshen" сделал, если судить по улыбкам собравшихся здесь людей, очень-очень пришелся по душе. Это не просто музыка, это не просто елка, это не просто украшение конфетной фабрики. Это создает атмосферу счастья, радости. "Roshen" помогает украинской армии, помогает городам - ​​начиная от больниц и заканчивая зоопарками. Вместе с тем, благотворительная активность, его музей, другие проекты важны, но не надо забывать о главном - дарить детям радость", - подчеркнул он.

Петр Порошенко вместе с женой открыл новогоднюю елку (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Очень важно, чтобы мечты воплощались в жизнь. Какая самая заветная мечта детей? Чтобы Украина была красивой, чтобы наша страна была счастливая страна счастливых людей. И я думаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы это произошло", - сказал Порошенко.

Среди социальных проектов корпорации "Рошен" - в частности, помощь Национальному институту рака, детской больницы Охматдет, Кременчугской городской детской больницы, Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, постоянная помощь пострадавшим от российской агрессии в Донбассе. Общая сумма инвестиций в социальные проекты в 2017-2018 годах превысила 357 миллионов гривен.