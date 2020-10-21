Первый мэр Киева: кем он был и какой след оставил в жизни столицы

Первый мэр Киева Леонид Косаковский (фото: РБК-Украина)

Накануне местных выборов 2020 украинцы определяются со своими фаворитами среди кандидатов в депутаты и мэры, которых уже 25 октября будут поддерживать путем прямого голосования, хотя в начале 90-х годов происходили различные эксперименты по формированию местной власти.

Так, после обретения Украиной независимости в столице руководителя города избирали депутаты горсовета, президент назначал своего представителя, и только позже - киевляне голосовали на выборах. Кто был первым главой Киева и какую роль он сыграл в жизни города - в материале Styler.

Леонид Косаковский стал первым городским главой Киева, избранным киевлянами в 1994 году. Он возглавлял в столице все три должности: был Представителем Президента, председателем исполкома и первым избранным городским головой.

Как функционер Компартии возглавил столицу независимой Украины

Уроженец села Черновцы под Винницей с членским билетом КПСС в 1974-1980 годах работал на киевском заводе "Арсенал" инженером, до 91 года был 1-м секретарем Печерского райкома КПУ города Киева, а в 1990-1993 годах - депутатом Киевского городского совета (от компартии).

Тогда руководителем украинской столицы был представитель президента Иван Салий, который конфликтовал с Леонидом Кравчуком и депутатами горсовета (председателем был демократ Василий Нестеренко), и в результате целый год работа столичной власти была почти заблокирована.

В итоге глава государства вместо Салия 29 апреля 1993 года назначил на должность Косаковского.

Леонид Косаковский (фото: УНИАН)

Верховная Рада 3 февраля 1994 года приняла закон "О формировании местных органов власти и самоуправления", что кардинально изменило расклады в руководстве Киева. Местная исполнительная власть от госадминистраций, глав которых назначал президент, перешла к исполкомам местных советов, председателей которых киевляне избирали прямым голосованием.

На первых в истории Киева местных выборах в июле 1994 года Косаковский победил по итогам двух туров (основным конкурентом был представитель Руха Владимир Черняк) - за него отдалили свои голоса почти 550 тысяч горожан.

Фото: Удостоверение Леонида Косакивского об избрании председателем Киевсовета 10 июля 1994 года

Одновременно до 1995 года Косаковский возглавлял горисполком, а затем, после подписания Конституционного Договора, в июле 1995 года был назначен на должность председателя КГГА.

Что изменилось в Киеве при Косаковском

В начале 90-х был непростой для Киева период: гремели забастовки работников общественного транспорта, в магазинах не хватало продуктов - масло и сахар выдавали в ограниченном количестве только по талонам, росла безработица.

"В столицу начали потоком поступать продукты из Киевской, Закарпатской, Винницкой, Волынской, Одесской, Херсонской и других областей, куда выезжали бригады специалистов, представителей городской администрации заключать договоры о сотрудничестве", - вспоминал Косаковский в одном из интервью.

В течение 1993-1994 годов киевская городская администрация закупила около двух сотен новых автобусов и два с половиной десятка троллейбусов украинского производства. Водителям общественного транспорта улучшили бытовые условия и проиндексировали зарплаты.

На Левом берегу стали активно застраивать районы Осокорков и Позняков. В Киеве разработали программу развития метрополитена до 2010 года. Построили станции метро "Харьковская", "Позняки", "Печерская", "Лукьяновская" и "Львовская брама" (последнюю так и не открыли, так как при разработке проекта не решили, где должен быть выход из подземки).

Леонид Косаковский на строительстве станции метро "Лукьяновская" (фото: УНИАН)

Строились, ремонтировались и восстанавливались дороги как общегородского значения, так и в районах и селах столицы. Была начата программа строительства жилья за счет средств населения. Открывали новые школы и детские садики. Впервые за городские деньги начато летнее оздоровление детей. Большое внимание отводилось социальным программам, работе с ветеранами, была принята программа "Турбота" (действует до сих пор). Началось возрождение киевских памятников истории и культуры. Восстановлен памятник княгине Ольге, построено знаменитое Певческое поле.

При Косаковском в Киеве появился свой герб - такое решение было принято Киевсоветом 18 апреля 1995 года.

Фото: Герб города Киева, утвержденный Киевсоветом в 1995 году

Киев занял первое место в Украине по социально-экономическим показателям, опережая остальные регионы. В 1995 году прошел первый земельный аукцион, а нежилые помещения в аренду начали предоставляться на конкурсной основе.

Политические скандалы в Киеве: как "ушли" Косаковского

У Косаковского в Киевсовете постоянно были конфликты с депутатами, а также позже стало проявляться противостояние с президентом Леонидом Кучмой, поскольку мэр на президентских выборах-1994 открыто поддержал кандидатуру Кравчука.

В мае 1996 года правительство рекомендовало Кучме отправить в отставку Косаковского с должности главы КГГА. 22 мая президент своим указом назначил на этот пост Александра Омельченко.

Косаковский продолжил возглавлять Киевсовет, хотя противостояние с депутатами только усиливались.

В июле 1997 года после вступления в силу закона о местном самоуправлении в Украине Косаковский получил статус Киевского городского главы, однако пробыл на должности только 2 недели, так как 26 июня Киевсовет высказал ему недоверие и принял решение о прекращении его полномочий. Райсуд Киева и Верховный суд позже признали такое решение незаконным, но на практике Косаковский уже не мог управлять столицей - его просто не пускали в кабинет почти целый год.

Леонид Косаковский с президентом США Биллом Клинтоном возле Андреевской церкви в Киеве в 1995 году (фото: УНИАН)

В апреле 1998 года в Киеве депутаты горсовета поддержали Омельченко на посту главы столицы. После этого Косаковский стал народным депутатом Украины 3-го созыва, и по истечении срока мандата в 2002 году продолжил заниматься политикой, но уже в качестве эксперта и консультанта.

Перед местными выборами 2020 он также продолжает следить за избирательной гонке в столице и в сети призывает жителей Киева не обращать внимание на лозунги кандидатов.

"Лучшая политика - это реальное дело", - было всегда моим девизом. Гегелю принадлежит крылатое выражение: что человек делает, такой она и есть.. Сейчас желательно, чтобы кандидаты на должность Киевского городского председателя соревновались не красивыми лозунгами и "креативными" видосиками, а избиратели имели возможность оценить и их "бэкграунд", - а какие они могут предъявить реальные дела в прошлом, и способны ли они на самом деле выполнить все то, что обещают", - написал в Facebook экс-чиновник.

Ранее сообщалось, что на ЦИК подали в суд с требованием отменить постановление о выборах в Украине 25 октября.