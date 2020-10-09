Первая волна COVID-19 закончится весной: иммунолог дал оптимистический прогноз для Украины

Иммунолог дал оптимистический прогноз по COVID-19 в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалист рассказал, чем отличается пандемия COVID-19 в Украине от Европы

Первая волна коронавируса в Украине закончится только весной 2021 года, и она будет мягкой и менее сложной, чем в Европе. По мнению иммунолога, доктора медицинских наук Андрея Волянского, рост заболеваемости пойдет на спад только в апреле-мае следующего года, вместе с сезоном простуд и гриппа.

Волянский считает, что в Украине не будет высокого уровня смертности и мягкое течение пандемии связано с соблюдением мер профилактики. Об этом специалист рассказал в интервью для издания "Гордон".

"Сейчас у нас наблюдается примерно та стадия развития эпидемии, что была весной в Италии и Испании, то есть активное начало первой волны. Но если у них отмечалось 700–800 летальных исходов в день, у нас, к счастью, – в пределах 100. Это чуть более мягкий вариант, чем весной в Европе и Нью-Йорке. Однако остается вероятность более тяжелого сценария с 200–300 смертей в сутки. Но, на мой взгляд, на такой уровень, как в Европе, мы не выйдем", - сказал врач.

Он добавил, что первая волна коронавируса в Украине завершится только весной 2021 года, и, чтобы снизить рост заболеваемости нужно адаптировать карантинные меры для защиты группы риска.

"Более мягкое течение связано у нас с тем, что в течение последних семи месяцев люди многому научились. Реально соблюдаются нормы дистанцирования. Кроме того, некоторая часть населения, на мой взгляд, от 5% до 10% населения уже была инфицирована и теперь играет роль иммунной прослойки в обществе. Чтобы минимизировать потери, властям надо адаптировать карантин в сторону защиты групп риска. Нужны более серьезные точечные меры для защиты людей, которым грозит более тяжелое течение болезни и летальный исход. Тогда течение первой волны и далее будет более мягким. Завершиться она должна в апреле – мае следующего года с окончанием холодного сезона", - отметил Волянский.

По мнению иммунолога, даже то, как люди соблюдают правила карантина сейчас – уже снижает риск заражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут ввести новые ограничения – карантин выходного дня и дистанционное обучение.

А также рассказывали о том, что в Украине за сутки коронавирус был диагностирован у 5804 человек.