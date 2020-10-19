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В Перу обнаружили гигантский рисунок домашнего животного: ему около 2 тыс. лет

Понедельник 19 октября 2020 20:25
В Перу обнаружили гигантский рисунок домашнего животного: ему около 2 тыс. лет
В Перу ученые нашли древний рисунок кота (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Длина изображения животного около 37 метров

В Перу ученые обнаружили очень древний рисунок кота. Предполагается, что изображение домашнего животного нанесли на скалу около 2 тысяч лет назад. Длина изображения 37 метров и до сих пор его не замечали. Оно находится на плато Наска.

Как сообщает BBC, после обнаружения рисунка на плато его очистили и законсервировали. Кота, который является геоглифом Наски, в древние времена нанесли с помощью углублений в почве.

Джонни Исла, главный археолог Перу, который исследует геоглифы Наски, предположил, что рисунок кота появился раньше культуры Наски, которая создала большинство фигур в период с 200 по 700 год нашей эры. Ученый считает, что изображение создали в эпоху позднего Паракаса, то есть с 500 года до нашей эры по 200 год.

Напомним, что геоглифы Наски — группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На плато, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5—7 километров с запада на восток, сегодня известно около 30 рисунков; также около 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур.

В Перу обнаружили гигантский рисунок домашнего животного: ему около 2 тыс. летВ Перу нашли рисунок гигантского кота (фото: bbc.com)

Как мы ранее писали, в Крыму строили водовод и наткнулись на 5000-летнее поселение.

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