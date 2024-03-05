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Перший весняний Молодик приготував несподівані сюрпризи для цих знаків Зодіаку

Вівторок 05 березня 2024 21:01
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Перший весняний Молодик приготував несподівані сюрпризи для цих знаків Зодіаку Яким знакам Зодіаку дуже пощастить (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 11 березня настане перший весняний Молодик. Воно готує особливі та дуже несподівані сюрпризи для представників чотирьох знаків Зодіаку.

Кому пощастить на Молодика, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Astrofame.

Терези

Молодик у березні подарує вам можливість підписати вигідний контракт, знайти нову роботу або почати проект, який принесе небувалий прибуток. Тому не чекайте біля моря на погоду та починайте діяти. Ви маєте всі шанси на успіх, скористайтеся ними.

Діва

Після 11 березня вам можуть запропонувати щось неймовірне. Можливо, це буде відрядження чи престижніша посада. Однак не думайте, що всі сюрпризи від Молодика будуть пов'язані з вашою кар'єрою. Чекайте на чудові події у стосунках як з друзями, так і з коханою людиною.

Стрілець

Молодик дасть вам те, про що ви давно мріяли. Крім цього, ви опинитеся в центрі уваги та збиратимете компліменти людей, які почнуть цінувати всі ваші найкращі якості. Не соромтеся і приймайте похвалу, а якщо це вас втомить - шанс відпочити стане для вас приємним сюрпризом.

Близнюки

Наберіться сміливості та рішучості. Молодик дасть вам можливість озвучити всі свої думки. Не соромтеся своїх ідей і ділитеся ними з оточуючими. У суперечці народжується істина, а вам для цього навіть не доведеться підвищувати голос чи нервувати.

До речі, раніше з'явився таро-гороскоп на тиждень для всіх символів Зодіаку.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, що три знаки Зодіаку зіштовхнуться з глобальними змінами, але не всі вони подарують радість.

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