Перший мільйонер у цьому році. Пенсіонер з Львівщини зірвав шалений джекпот

75-річний чоловік із Львівщини виграв 1 000 000 гривень у державній лотереї "Лото-Забава". Переможець бере участь у розіграшах з перших тиражів лотереї. За свій виграшний білет він заплатив 30 грн.

Що відомо про переможця

"Вітаємо 432-го мільйонера "Лото-Забава". Переможцем став 75-річний Володимир з Червонограда. Наш новий мільйонер бере участь у "Лото-Забава" з найперших тиражів, але джекпот в 1 000 000 гривень - його перший великий виграш", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за лотерейний білет Володимир заплатив всього 30 гривень. Раніше його найбільший виграш склав 4000 гривень, але він завжди мріяв зірвати джекпот і ніколи не втрачав надії, що його мрія здійсниться.

"Цікаво, що Володимир спочатку не зрозумів, що став лотерейним мільйонером. Він подумав, що виграв 47 500 гривень. Коли його донька зателефонувала на Гарячу лінію оператора державних лотерей "М.С.Л.", щоб пересвідчитися у виграші та дізнатися, як його отримати, вона отримала приголомшливу новину - виграш її батька склав 1 000 000 гривень", - кажуть у "Лото-Забава".

Що переможець зробить із виграшем

За словами Володимира, новину про виграш він сприйняв спокійно і вирішив розділити свій мільйон з 10 дітьми та 12 онуками, ще й правнукам планує зробити подарунки. При цьому додає, що його родичі ставилися скептично до лотереї.

Володимир став першим мільйонером "Лото-Забава" у 2024 році та 432-м за всю історію проведення лотереї.

Додамо, що під час цього розіграшу чотири учасники лотереї з Рівненської, Тернопільської, Кіровоградської та Київської області виграли по 47 500 гривень і ще 30 учасників зі всієї України виграли по 5 000 гривень в рамках Весняної акції "Весна у серці, гроші у руках".