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Переселенцы в Днепропетровской области получили продукты от Фонда Ахметова

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Суббота 10 сентября 2022 19:56
Переселенцы в Днепропетровской области получили продукты от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Днепропетровской области получили продукты от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Днепропетровскую область очередной груз с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В него вошли 2100 наборов с продуктами длительного хранения: сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего фонд передал в область уже более 38 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Днепропетровская область
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