Переселенцы в Днепропетровской области получили продукты от Фонда Ахметова
Фото: переселенцы в Днепропетровской области получили продукты от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Фонд Рината Ахметова передал в Днепропетровскую область очередной груз с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В него вошли 2100 наборов с продуктами длительного хранения: сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.
Всего фонд передал в область уже более 38 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч продуктовых наборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.