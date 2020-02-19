Передача коронавируса от человека человеку: медики рассказали правду

Коронавирус из Китая (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус из Китая может передаваться от человека человеку

Коронавирус из Китая может передаваться от человека человеку. Во Всемирной Организации Здравоохранения сообщили, что уже зафиксировали порядка 100 таких случаев заражения. В основном люди заболевали на круизном лайнере "Diamond Princess". Об этомзаявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

"На данный момент насчитывается 92 случая передачи COVID19 от человека к человеку в 12 странах за пределами Китая. У нас недостаточно данных о случаях за пределами Китая, чтобы провести сравнительную оценку серьезности заболевания или уровня смертности", - сказал он.

Медики сообщают, что ВОЗ отслеживает ситуацию вместе с государствами, где были зарегистрированы заболевшие, чтобы лучше понять развитие каждого случая болезни. Но организация пока не зарегистрировала передачу вируса от человека к человеку, за исключением заразившихся на круизном лайнере "Diamond Princess". Кстати, все пассажиры с этого лайнера уже вылечились и почти здоровы.

Напомним, что 19 февраля из Киева вылетел самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.